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«За четыре часа все равно платят, как за целый день»

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  • 9.07.2024, 10:13
  • 2,964
«За четыре часа все равно платят, как за целый день»

Белорус из Нью-Йорка снялся в сериале Fallout и рассказал, сколько заработал.

Белорус Сергей Титов, который переехал в США и периодически снимается в эпизодических ролях в кино, сыграл в целом сезоне американского сериала и рассказал в своем TikTok, сколько смог заработать.

Съемки проходили в Нью-Йорке, а сам Сергей попал в ядро актеров массовки, которые появляются на протяжении всего сериала, пишет zerkalo.io.

«У меня получилось 14 съемочных дней, в среднем я получал по 233 доллара. Казалось бы, маловато. Я вам обычно другие расценки показываю (300, 400, 500 долларов), но все очень просто: у людей был план, и они его придерживались. Они снимали все четко по плану, не выходили за сверхурочные, не переплачивали людям. И вообще три или четыре из этих дней мы просто приходили на площадку, допустим, в десять утра и уходили в два часа дня, потому что у них все быстро было снято, но за четыре часа все равно платят, как за целый день», — рассказал парень.

Он добавил, что хоть это были съемки целого сезона сериала, за несколько месяцев получилось только 14 рабочих дней, актеров массовки вызывали периодически.

@serge.titovv Replying to @Бакыт Молдожанов #кино #голливуд #актер #массовка #работавсша #америка #иммиграциявсша ♬ original sound - Серега Иммигрант

«Из длинных дней было один или два. Самое большое, что я вижу сейчас, — это 344 доллара. 12 часов был рабочий день. Это мало», — отметил он.

По его словам, он не проводил много времени на съемочной площадке, но в итоге сумма получилась нормальная.

«За эти 14 рабочих дней я заработал 3262 доллара. Нормально, опыт прикольный был», — добавил Сергей Титов.

Что это был за сериал, парень не уточнил.

Недавно Сергей снялся в одном из самых популярных сериалов этого года — Fallout. Тогда он рассказал, что стандартная его ставка в массовке за восемь часов — 208 долларов, но если съемочный день длится дольше, то с восьмого по десятый час платят по полуторной ставке. После этого — двойное время (с десятого часа и до последнего).

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