«За четыре часа все равно платят, как за целый день» 7 9.07.2024, 10:13

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Белорус из Нью-Йорка снялся в сериале Fallout и рассказал, сколько заработал.

Белорус Сергей Титов, который переехал в США и периодически снимается в эпизодических ролях в кино, сыграл в целом сезоне американского сериала и рассказал в своем TikTok, сколько смог заработать.

Съемки проходили в Нью-Йорке, а сам Сергей попал в ядро актеров массовки, которые появляются на протяжении всего сериала, пишет zerkalo.io.

«У меня получилось 14 съемочных дней, в среднем я получал по 233 доллара. Казалось бы, маловато. Я вам обычно другие расценки показываю (300, 400, 500 долларов), но все очень просто: у людей был план, и они его придерживались. Они снимали все четко по плану, не выходили за сверхурочные, не переплачивали людям. И вообще три или четыре из этих дней мы просто приходили на площадку, допустим, в десять утра и уходили в два часа дня, потому что у них все быстро было снято, но за четыре часа все равно платят, как за целый день», — рассказал парень.

Он добавил, что хоть это были съемки целого сезона сериала, за несколько месяцев получилось только 14 рабочих дней, актеров массовки вызывали периодически.

«Из длинных дней было один или два. Самое большое, что я вижу сейчас, — это 344 доллара. 12 часов был рабочий день. Это мало», — отметил он.

По его словам, он не проводил много времени на съемочной площадке, но в итоге сумма получилась нормальная.

«За эти 14 рабочих дней я заработал 3262 доллара. Нормально, опыт прикольный был», — добавил Сергей Титов.

Что это был за сериал, парень не уточнил.

Недавно Сергей снялся в одном из самых популярных сериалов этого года — Fallout. Тогда он рассказал, что стандартная его ставка в массовке за восемь часов — 208 долларов, но если съемочный день длится дольше, то с восьмого по десятый час платят по полуторной ставке. После этого — двойное время (с десятого часа и до последнего).

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