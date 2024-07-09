На «Славянском базаре» будут летать дроны

На «Славянском базаре» будут летать дроны6
- 9.07.2024, 10:28
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Места проживания участников и гостей фестиваля взяты под круглосуточную охрану.
На фестивале «Славянский базар в Витебске» в этом году впервые используют «патруль дронов» Об этом сообщил начальник УВД Витебского облисполкома генерал-майор милиции Андрей Любимов, пишут госСМИ.
«Впервые во время «Славянского базара» задействуем как антидроновую технику, так и применим сами дроны. С их помощью будем проводить видеофиксацию правонарушений, а также сможем оперативно отреагировать, если кому-то понадобится наша помощь», — поделился подробностями начальник Ввитебской областной милиции.
Также Любимов говорит, что места проживания участников и гостей фестиваля взяты под круглосуточную охрану.