На «Славянском базаре» будут летать дроны 6 9.07.2024, 10:28

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Места проживания участников и гостей фестиваля взяты под круглосуточную охрану.

На фестивале «Славянский базар в Витебске» в этом году впервые используют «патруль дронов» Об этом сообщил начальник УВД Витебского облисполкома генерал-майор милиции Андрей Любимов, пишут госСМИ.

«Впервые во время «Славянского базара» задействуем как антидроновую технику, так и применим сами дроны. С их помощью будем проводить видеофиксацию правонарушений, а также сможем оперативно отреагировать, если кому-то понадобится наша помощь», — поделился подробностями начальник Ввитебской областной милиции.

Также Любимов говорит, что места проживания участников и гостей фестиваля взяты под круглосуточную охрану.

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