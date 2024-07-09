В Киеве спасатели добрались до подвала разрушенной россиянами детской больницы

В Киеве спасатели добрались до подвала разрушенной россиянами детской больницы2
- 9.07.2024, 10:32
- 3,610
Там могли укрываться дети.
По состоянию на утро 9 июля, спасатели сняли все бетонные плиты и добрались до подвала разрушенного россиянами корпуса киевского детского медицинского центра «Охматдет». К счастью, пока там никого не обнаружили.
Об этом сообщила пресс-служба МВД в комментарии «Украинской правде».
В ведомстве уточняют: осталось просеять и убрать примерно 5-6 тонн строительных материалов.
Ранее правоохранители предполагали, что в подвале разрушенного корпуса могли укрываться дети и медперсонал больницы.
По данным украинских властей, известно о гибели двух взрослых и 16 пострадавших, среди которых 7 детей.