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В Киеве спасатели добрались до подвала разрушенной россиянами детской больницы

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  • 9.07.2024, 10:32
  • 3,610
В Киеве спасатели добрались до подвала разрушенной россиянами детской больницы
фото: ГСЧС

Там могли укрываться дети.

По состоянию на утро 9 июля, спасатели сняли все бетонные плиты и добрались до подвала разрушенного россиянами корпуса киевского детского медицинского центра «Охматдет». К счастью, пока там никого не обнаружили.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в комментарии «Украинской правде».

В ведомстве уточняют: осталось просеять и убрать примерно 5-6 тонн строительных материалов.

Ранее правоохранители предполагали, что в подвале разрушенного корпуса могли укрываться дети и медперсонал больницы.

По данным украинских властей, известно о гибели двух взрослых и 16 пострадавших, среди которых 7 детей.

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