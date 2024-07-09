Политолог: Лукашенко боится восстания 2 9.07.2024, 10:36

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Народ сорвал вступление белорусской армии в войну.

Протесты 2020 года в Беларуси и отсутствие широкой поддержки войны против Украины среди населения могли стать сдерживающим фактором, который не позволил Лукашенко более широко участвовать в военных действиях, рассказал в интервью Rus.LSM старший исследователь Финского института международных отношений Ригор Нижникау.

По его словам, белорусские власти боятся спровоцировать новый виток восстания белорусского народа. «И это является главным предохранителем на пути более широкого участия Лукашенко в войне», — отметил Нижникау.

Беларусь является страной со-агрессором, помогая РФ в ее агрессии против Украины, в то же время «все прекрасно понимают, что поддержка оказывается режимом Лукашенко, а не белорусским народом». В то же время эти понятия начинают «размываться», и возникает вопрос, есть ли у Запада стратегия в отношении Беларуси. Нижникау считает это большой проблемой, так как «белорусский вопрос в принципе отдается на волю Российской Федерации.

«То есть как Путин решит, так и сложится судьба Беларуси, и это, конечно, на мой взгляд, стратегическая ошибка Евросоюза и западных политиков», — сказал политолог.

Отвечая на вопрос о моральной ответственности белорусов за поддержку войны, Нижникау отметил, что с этой точки зрения ответственность «есть на всех». «И на политиках запада, которые долгое время потворствовали путинскому режиму, (…) и на белорусском народе в какой-то степени». Исследователь пояснил, что речь ответственность белорусов косвенная, ведь до 2020 года «по разным причинам способствовали консолидации, укреплению нахождения этого режима у власти». Однако с этой точки зрения можно говорить об ошибках не только белорусов, но и президента Украины Владимира Зеленского, которые косвенно поспособствовали российской агрессии, считает политолог.

С другой стороны, протесты 2020 года в Беларуси и отсутствие широкой поддержки войны среди населения могли стать сдерживающим фактором, который не позволил Александру Лукашенко более широко участвовать в военных действиях, считает Нижникау.

«Мы говорим о том, что белорусский народ, его позиция предотвратили более широкое участие Беларуси [в войне] и соответственно более тяжелую ситуацию для Украины в 2022 году», — сказал политолог.

Он отметил, что с началом полномасштабной войны репрессии в Беларуси ужесточились, в то же время режим Лукашенко проявил свою неуверенность.

«Все-таки они понимают, что ситуация до конца не контролируемая. Поскольку легитимность режима в стране под вопросом.

Белорусские власти просто боятся спровоцировать новый виток, я бы сказал, восстания белорусского народа.

И это является главным предохранителем на пути более широкого участия Лукашенко в войне», — отметил Нижникау.

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