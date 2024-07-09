Куда гребет Орбан? 3 Антон Найчук

9.07.2024, 10:40

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Виктор Орбан

От венгерского премьера стоит ждать новых сюрпризов.

«Челночная дипломатия» Виктора Орбана уже вызвала много вопросов и стала поводом для политического самопиара одиозного лидера. Визит премьер-министра Венгрии в Российскую Федерацию и еще и в то время, когда эта страна перебрала председательство в Евросоюзе, стал неожиданным и вызвал волну возмущения на Западе. Однако Будапешт сделал и следующий шаг, чтобы усилить шок у партнеров из ЕС и НАТО – после Москвы и встречи с Путиным Орбан посетил Пекин.

Есть основания полагать, что это не последний сюрприз, который готовит глава правительства Венгрии.

Похоже, что венгерский премьер планирует активно использовать украинский вопрос, чтобы получить аргумент и повод для налаживания отношений с Китаем, а также формирования себе добавленной политической стоимости в глазах Си Цзиньпина.

Орбану важно продемонстрировать китайской стороне, что Венгрия полностью поддерживает предложенный официальным Пекином мирный план по Украине. Кроме того, Орбан даже занимается формированием группы в Европарламенте, которая будет выступать за прекращение войны и открыта для консультаций с китайскими коллегами. Все это вписывается в стратегию обширной дипломатической игры Венгрии.

С одной стороны, разговоры о «мире в Украине» – удобный повод для развития отношений с Китаем и ключ к успешной венгерской политике на китайском направлении. С другой – это также оправдание и «легитимация» политической коммуникации Виктора Орбана с Кремлем: пока на одной стороне стола лежат отвлеченные инициативы о прекращении войны, на другой – проекты в области атомной энергетики и контракты на российский газ.

В понимании главы венгерского правительства он улетел в Москву договариваться о мире, и осуждать его за это нельзя. Аналогичные цели преследует он и в Пекине, предлагая себя как мост в налаживании отношений между Китаем и Европейским Союзом.

Активность Орбана в Китае будет только создавать проблемы украинской дипломатии. Пока официальный Киев пытается продемонстрировать Пекину, что Европа объединена вокруг формулы мира Владимира Зеленского, а справедливый мир основывается на территориальной целостности и выводе российских войск, лидер Венгрии показывает Си, что среди европейских стран есть альтернативное видение и останавливать войну следует немедленно по нынешней линии фронта. При этом на вопрос «Что же будет с оккупированными территориями?» венгерская сторона ответа не дает.

Си Цзиньпин и Виктор Орбан недавно уже встретились в Будапеште.

Пекин же не прочь получить дополнительный дипломатический инструмент, который будет заниматься лоббированием его интересов в Европе и продвигать китайские нарративы. В идеальном варианте для Пекина, если в Европе действительно будет возникать межгосударственная условно прокитайская политическая группа, Орбан может заняться ее формированием. Однако в стратегическом смысле поездка венгерской делегации в Пекин не изменяет реального положения дел: все будут оставаться при своих позициях.

Зато визит в Китай в любом случае получит беспроигрышный результат для Орбана на внутриполитической арене. Премьер будет позиционировать себя как нового европейского лидера, приветствуемого на высшем уровне неоднозначные, но влиятельные руководители мощных стран.

Не исключено, что следующим сюрпризом, который готовит Орбан, может стать встреча с Дональдом Трампом, которая будет вписываться в нарратив «миротворческой дипломатии» Венгрии. У Орбана уже есть опыт прямой коммуникации с лидером Республиканской партии. Формальные поводы для такой встречи разнообразны: съезд республиканцев по приглашению премьер-министра Венгрии или намерения венгерской стороны обсудить «мистический план» по прекращению войны якобы авторства Трампа.

Особый резонанс подобную встречу можно получить в близких временных рамках на фоне продолжения избирательных соревнований в США.

Почему для Орбана будет представлять интерес встреча с Трампом, какие цели может преследовать венгерский премьер?

Во-первых, он сделает четкую ставку на победу Трампа и даже попытается подыграть его президентской кампании. Венгерская сторона будет повторно использовать «мирные» нарративы, апеллируя к Трампу как «будущего миротворца».

Во-вторых, Орбан сможет предложить Трампу «посреднические услуги» в налаживании коммуникации с Россией.

Пока команда Трампа, даже в случае появления такого желания, не может вести прямой диалог с российским режимом, учитывая токсичность таких контактов.

Орбан может выступить неофициальным медиатором и безопасным инструментом коммуникации, получая для себя очередной политический пиар и статус.

В-третьих, Орбан хотел бы позиционировать себя перед Трампом как надежного союзника и партнера в Европе, с которым тот в случае победы на выборах в США сможет выстраивать стратегическую коммуникацию даже в обход Франции или Германии.

Вероятно, венгерский премьер надеется, что для него лично победа Трампа кардинально изменит ситуацию. Если сейчас политическая позиция Орбана в ЕС и НАТО игнорируется или ставится в рамки, то в случае победы Трампа на выборах лидеры европейских стран будут видеть в лице Орбана «правую руку» американского президента в Европе. Для Орбана это попытка политического самоутверждения на глобальном уровне.

Когда Орбан находился с визитом в Москве, европейский истеблишмент отметил отсутствие у венгерского премьера переговорного мандата ЕС. В случае с Трампом Орбан повторно поставит европейских партнеров в неудобное положение: придется осуждать такие действия или воздерживаться от любых оценок.

Антон Найчук, «Главком»

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