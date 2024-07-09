Рядом с Минским морем продается уютная дача с мансардой 9.07.2024, 10:51

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Стоит как дешевая однушка.

Недалеко от Минского моря продается обустроенная дача. Она располагается в СТ, что окружен лесом. В доме есть все для жизни: коммуникации и мебель. Кстати, на участке стоят милая беседка и баня. Наслаждаться летними деньками можно и на террасе, пишет realt.by.

Дача находится в СТ «Экран» в Минском районе. Ее построили на небольшом участке в 1969 году. Тут имеется мансардный этаж. На крыше лежит шифер. Общая площадь дома — 51,4 м².

В доме сделан неплохой ремонт. Он обставлен мебелью и техникой. На первом этаже обустроены одна жилая комната, кухня-гостиная и санузел.

На мансардном этаже сделана одна большая светлая комната. Тут есть кровать, имеется рабочее место, продумана гардеробная.

Санузел — совмещенный. Здесь установлены бойлер, стиральная машина, душевая кабина.

Водопровод — центральный, канализация — местная, а отопление — электрическое.

К дому прилегает крытая терраса с видом во двор.

На участке почти в 4 сотки стоят беседка, баня и качели. Есть хозпостройка, чтобы хранить садовый инвентарь.

Дача располагается в хорошей локации: до Минского моря всего 4 км, до Минска — 15 км. Из Минска ежедневно ходит электричка до станции «Зеленое».

Стоимость дома — 44 900 долларов.

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