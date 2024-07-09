Последний шанс 1 Андрей Пионтковский

9.07.2024, 10:49

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Андрей Пионтковский

Западу нужно действовать.

Дебаты 27 июня двух претендентов на пост Президента США – Лидера Свободного мира – беспощадно продемонстрировали всем нам, адептам этого мира, и прежде всего сражающимся и умирающим сегодня за право быть свободными украинцам, всю глубину политического и морального кризиса США.

В момент, когда силы абсолютно зла бросили вызов самой идее и самому существованию Свободного мира, политическая система США выдвинула из свой среды двух кандидатов на роль его Лидера – немощного физически и ментально очень пожилого человека, все четыре года своего президентства трусливо дозировавшего военную помощь Украине, чтобы та не смогла, не дай бог, одержать безоговорочную победу над...злейшим врагом США; законченного негодяя, известного своей «загадочной» психологической зависимостью от кремлевского диктатора, открыто на глазах всего мира работающего сегодня с ним через посредника Орбана над совместным планом принуждения Украины к капитуляции.

Такова сегодня клиническая картина бывшего Града на холме. Если не предпринимать радикального лечения, то мировая институция, последнее столетие идентифицировавшая себя как Свободный мир, бесславно отправится на свалку мировой истории 5 ноября 2024 года.

Но где же найти коллективного лекаря, способного исцелить американскую политическую систему? А он, к счастью, уже появился. Это возникшее в результате концептуальной революции рейгановского крыла республиканской партии двухпартийное квалифицированное проукраинское большинство в обеих палатах Конгресса.

То большинство, которое преодолев упрямое сопротивление трампистов в Конгрессе, провело закон о военной помощи Украине, заставило Байдена отказаться от ряда его самых одиозных «красных линий» в оказании этой помощи и законодательно потребовало от администрации по истечению 45 дней (истекли) сформулировать Конгрессу ее цели в российско-украинской войне.

Лидеры и идеологи проукраинского большинства (Маккол, Роджерс, Тернер) изложили свое видение этих целей еще около восьми месяцев назад в замечательном документе «Proposed Plan for Victory in Ukraine», резко критикующем администрацию Байдена за недостаточную помощь Украине.

В Белом доме должны появиться люди, готовые реализовать «Proposed Plan...», а не могильщики Свободного мира с планом Путина-Трампа-Орбана по ликвидации украинского государства.

В процессе текущего избирательного цикла есть теоретически два сценария реализации этой благой цели. Первый, казалось бы, самый естественный. Съезд Республиканской партии на следующей неделе номинирует на пост Президента США одного из двух имеющихся у партии замечательных политиков – Никки Хейли и Майкла Маккол. А еще лучше – объединяет их в единый «пакет». C разгромным преимуществом они выигрывают выборы у любого кандидата от демократов и триумфально реализуют свой же «Proposed Plan…». К сожалению, это уже невозможно, ригидная система партийных праймериз закрыла путь к избирателю Никки Хейли, кандидату более востребованному американским обществом в целом, чем Трамп, который и будет автоматически номинирован на республиканском съезде.

Значит, придется идти к той же цели более сложной траекторией с противоположного крыла политического спектра. Разваливающийся у всех на глазах Байден вынужден будет снять свою кандидатуру. Возможно, в самое ближайшее время. Так или иначе, демократы определят своего номинанта. Назовем ее условно Камала Харрис. Успех любого нового кандидата будет зависит не от особенностей его личной биографии, а от избирательной стратегии, определяемой его штабом, действующей администрацией и действующим (до 21 января 2025 года) Президентом, вынужденным теперь играть на подтанцовке у номинанта. Не исключён, однако, и крайний «ельцинский» вариант подтанцовки именно для кандидатки Камалы Харис. Байден ввиду преклонного возраста и ухудшившегося состояния здоровья может не только отказаться от выдвижения на новый срок, но и уйти в отставку с поста президента. Партия может потребовать такую жертву от своего бывшего вождя.

Хуже всего, если кампания нового кандидата по инерции останется такой же, если даже не в большей степени трампо-центричной.

Раньше было: «Байден старенький и маразматик, но только он один может предотвратить приход диктатора к власти!»

Теперь: «Мы ничего не знаем о Х., но только он/она сможет предотвратить приход диктатора к власти!»

Такая тусклая бесцветная оборонительная стратегия обрекает Х. на поражение, сколько бы справок об успешных когнитивных тестах он ни предъявил.

Кампания должна быть позитивной, наступательной, победительной.

В первый же день новый кандидат должен включить республиканский «Proposed Plan...» в свою избирательную платформу как ее ключевой системообразующий элемент. А действующий президент Байден... Нет, все-таки намного технологичнее, если кандидат в президенты и президент будет одним и тем же лицом, т.е. Камалой Харрис. Президент Харрис, направляет в ответ на запрос Конгресса документ о целях США в войне в Украине: «Безоговорочное поражение России. Полное восстановление территориальной целостности Украины. Наказание российских военных преступников».

В серии своих выступлений Харрис позиционирует себя лидером Свободного мира, ведущим экзистенциальную битву с империей абсолютного Зла. В координации с Президентом Макроном и другими главами государств Coalition of willing она принимает ключевые решения об отправке в Украину современных западных самолетов и технических специалистов. В конце октября триумфально проходит ее визит в Киев, столицу сражающейся Украины.

И никто уже не вспоминает некоего кандидата Трампа с его предательским планом, совсем потерявшегося на фоне блистательной чернокожей женщины, названной мировыми СМИ Черчиллем XXI века.

Вот так примерно мне видится, может быть, последний шанс излечения Свободного мира от нарастающей коллективной деменции его лидеров.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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