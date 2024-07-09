Украинский спецназ уничтожил квадроцикл вместе с российскими военными 9.07.2024, 10:52

Видеофакт.

Бойцы 8-го полка ССО Украины обнаружили позицию оккупантов, обустроенную в лесу - месте, затрудняющем их обнаружение и уничтожение. Благодаря круглосуточной работе разведывательных дронов, было обнаружено движение квадроцикла.

Украинские воины сразу передали координаты команде аэроразведки «Pentagon». В течение 5 минут дрон-камикадзе был направлен на указанные координаты, а сигнал с разведывательного дрона наблюдался на командном пункте 225-й ОШБ, передает Цензор.НЕТ.

В результате оперативных действий бойцы ВСУ поразили вражеский квадроцикл, а арта взяла под огневой контроль участок леса, где было замечено движение вражеской техники.

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