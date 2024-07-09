Минобороны Беларуси опять пугает ядерным оружием

Минобороны Беларуси опять пугает ядерным оружием1
- 9.07.2024, 11:02
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И говорит о «войсках НАТО на границе».
В Беларуси начали пугать Запад и Украину ядерным оружием. Там заявляют, что в регионе растет «напряженность» из-за «группировки НАТО на границе».
Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.
Там заявляют, что численность НАТО на границе с Беларусьюстремительно растет. И это «приводит к напряженности в регионе».
«Наша страна принимает все возможные меры для предотвращения эскалации. Однако если кто-то пересечет наши границы, реакция будет жесткой. Основным фактором предотвращения войны на нашей земле являются Вооруженные Силы. Власть постоянно укрепляет их потенциал в нескольких направлениях: снабжение современным вооружением и техникой, формирование территориальных войск и отрядов ополчения. Основным сдерживающим фактором является ядерное оружие», – сказали в Минобороны.