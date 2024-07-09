закрыть
9 июля 2024, вторник, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минобороны Беларуси опять пугает ядерным оружием

1
  • 9.07.2024, 11:02
  • 1,256
Минобороны Беларуси опять пугает ядерным оружием
иллюстративное фото

И говорит о «войсках НАТО на границе».

В Беларуси начали пугать Запад и Украину ядерным оружием. Там заявляют, что в регионе растет «напряженность» из-за «группировки НАТО на границе».

Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

Там заявляют, что численность НАТО на границе с Беларусьюстремительно растет. И это «приводит к напряженности в регионе».

«Наша страна принимает все возможные меры для предотвращения эскалации. Однако если кто-то пересечет наши границы, реакция будет жесткой. Основным фактором предотвращения войны на нашей земле являются Вооруженные Силы. Власть постоянно укрепляет их потенциал в нескольких направлениях: снабжение современным вооружением и техникой, формирование территориальных войск и отрядов ополчения. Основным сдерживающим фактором является ядерное оружие», – сказали в Минобороны.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох