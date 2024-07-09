Аргумент для проходимца Соловьева 1 Альфред Кох

9.07.2024, 11:15

3,252

Даже полный кретин должен понять простую истину

Прошли два года и сто тридцать шесть дней войны. Россияне наступали сегодня только на юге, северо-западнее Вербового (это на уже забытом Токмакском направлении). И больше - нигде. Во всяком случае, если судить по сегодняшним картам ISW.

Однако россияне отличились по-другому. Они обстреливали ракетами украинские города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск, Покровск. В результате этих атак погибли 37 мирных жителей. Еще 170 человек - ранено. Особенно отличились путинские убийцы в Киеве: там они попали ракетой в крупнейшую в Украине детскую больницу Охматдет.

Конечно же, российские военные отрицают, что удар наносился по гражданским объектам. «Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО», - утверждают они. Российские военкоры сообщают, что это была ракета украинского ЗРК NASAMS.

Однако в СБУ Украины опровергли эти утверждения и заявили, что располагают доказательствами того, что по больнице били российской крылатой ракетой X-101. В качестве доказательства своей правоты СБУ были опубликованы фотографии обломков российской ракеты, которые были найдены в развалинах больницы (обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть ее руля).

Честно говоря, мне уже порядком надоел этот мудацкий аргумент россиян про то, что это, мол, не мы и не наша ракета, а это ваша противоракета, которую вы запустили, чтобы сбить нашу ракету, которая мирно летела в заранее намеченную (якобы военную) цель. И если украинцы не стали бы ее сбивать, то спокойно до нее долетела.

Мне кажется, что даже полный кретин должен понять простую истину, что противоракету никто просто так запускать не станет. Во-первых потому, что это совершенно бессмысленно, а во-вторых - очень дорого. Ее запускают только для того, чтобы поразить ракету противника. Поэтому вся ответственность за жертвы ложиться на того, кто атакует, а не на того, кто защищается.

Однако раз за разом россияне приводят этот аргумент и считают, что тем самым снимают с себя ответственность за жертвы и разрушения. На кого рассчитана эта аргументация - непонятно. Возможно, только лишь на олигофренов типа Бастрыкина или проходимцев вроде Соловьева. Любой же нормальный человек, услышав такого рода умозаключения, просто выругается и перестанет слушать эту галиматью.

Я же хочу выразить самое искреннее сочувствие всем жертвам этих атак и рад тому, что Германия немедленно предложила перевезти всех детей из разрушенной клиники на лечение в немецкие больницы. Что, как я понимаю, и будет сделано в ближайшее время.

Альфред Кох, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com