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Белорус приклеил к себе скотчем гильзы и поехал на границу

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  • 9.07.2024, 11:20
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Белорус приклеил к себе скотчем гильзы и поехал на границу

При себе у него было еще более тысячи пуль.

Пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) заявила о изъятии большого количества пуль и гильз у двух граждан, следующих через беларусско-польскую границу

Как сообщают силовики, в пункте пропуска «Козловичи» пули были обнаружены в грузовике Mercedes, которым управлял 55-летний белорус.

«Две коробки, в которых перемещалась тысяча гибридных винтовочных пуль, были спрятаны в технологических нишах инструментального ящика тягача. Стоимость пуль американского производства составила более 7 тысяч рублей», — проинформировали в ГТК.

Второй случай якобы произошел в пункте пропуска «Брест». Из сообщения следует, что 49-летний белорус, который пересекал границу на легковым автомобиле Volkswagen, спрятал пули и гильзы на своем теле.

«Под брюками оказались пули и гильзы, прикрепленные клейкой лентой к ногам, еще некоторое количество он разместил в своей обуви. В общей сложности на нем оказалось 200 пуль и более 100 гильз стоимостью более 5 тысяч рублей. А еще он „забыл“ задекларировать оптический прицел, лазерный дальномер, треног к нему, тактические жгуты», — добавили в ведомстве.

В отношении нарушителей были начаты административные процессы.

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