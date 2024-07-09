В Мурманской области РФ на заводе вспыхнул сильный пожар
- 9.07.2024, 11:23
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Горело предприятие «Апатит».
В Мурманской области РФ случился сильный пожар на заводе, сообщает ASTRA.
В Кировске на высоте 56 метров загорелась кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом АО «Апатит», сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, сейчас пожар площадью 1 500 квадратных метров уже удалось потушить. По данным спасателей, пострадавших нет.
Апатит-нефелиновый концентрат в основном используется в аграрной промышленности.
Причина пожара не называется.