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В Мурманской области РФ на заводе вспыхнул сильный пожар

  • 9.07.2024, 11:23
  • 1,140
В Мурманской области РФ на заводе вспыхнул сильный пожар

Горело предприятие «Апатит».

В Мурманской области РФ случился сильный пожар на заводе, сообщает ASTRA.

В Кировске на высоте 56 метров загорелась кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом АО «Апатит», сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, сейчас пожар площадью 1 500 квадратных метров уже удалось потушить. По данным спасателей, пострадавших нет.

Апатит-нефелиновый концентрат в основном используется в аграрной промышленности.

Причина пожара не называется.

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