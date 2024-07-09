Белоруска купила на маркетплейсе семена арбузов, но урожай ее удивил 4 9.07.2024, 11:30

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Вместо «полосатых» выросло кое-что другое.

Белоруска купила десять семян арбуза и уже рассчитывала на урожай «полосатых», но все не задалось с самого начала. Из десяти семечек «проклюнулась» только одна, и это оказался не арбуз, пишет zerkalo.io.

«Купила я весной на Wildberries семена арбузов скороспелых, и рассада не нужна, можно сразу в землю тыкать. 10 семечек приехали за 10 рублей», — рассказала женщина.

Изучив материалы по выращиванию арбузов, она посадила их в разных местах — потому что где-то утверждалось, что для бахчевых лучше всего песчаная почва, где-то — что лучше всего сажать в огороде.

«Выросла только одна [семечка]. Я так ухаживала. Я ждала его, так ждала. И азотные подкормки, и для корня подкормки, и опрыскивание по листу магнием. И вот три недели я не была на даче. А сегодня я приехала, смотрите, какой мне Wildberries сделал сюрприз. Привет, арбузик, приятно познакомиться», — показала женщина результат на видео.

Большинство опытных дачников в комментариях заявили, что спутать семена арбуза и огурца невозможно. Но нашлись и «собратья по несчастью».

• «Странно очень, как можно спутать семена».

• «Подождите, может, округлится».

• «Тут два варианта — вы никогда не ели огурец, вы никогда не ели арбуз».

• «У меня так с дыней вышло, и смех и грех, а листочки у рассады были как у дыни, а выросли такие огурчики хорошие».

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