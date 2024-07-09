Яркие и практичные: названы лучшие электрокроссоверы этого года 1 9.07.2024, 11:41

В рейтинг попали как компактные доступные, так и премиальные модели.

Спрос на электромобили в мире существенно вырос в последние годы. Больше всего покупают электрические кроссоверы, что и неудивительно — именно модели повышенной проходимости сейчас в тренде, ведь они вместительны и практичны. Британское издание WhatCar выбрало лучшие электрокроссоверы на рынке.

В рейтинг вошли как массовые недорогие, так и премиальные модели. Их оценивали по 18 различным параметрам.

10 место. Kia EV6

Электромобиль Kia EV6 имеет запас хода до 528 км и отличается быстрой зарядкой. У него просторный задний ряд, да и качество внутренней отделки неплохое.

Плюсы:

большой запас хода и быстрая зарядка;

много места сзади.

Минусы:

небольшой багажник;

завышенная цена.

9 место. Renault Scenic

Электрокроссовер Renault Scenic имеет просторный качественный салон. У него достаточно мягкая подвеска, однако кузов существенно кренится в поворотах. Запас хода достигает 610 км.

Плюсы:

просторный салон;

большой запас хода.

Минусы:

не самая лучшая динамика;

неинформативные тормоза.

8 место. BMW iX

BMW iX быстрый (4,4 с до сотни) и может преодолеть до 457 км без подзарядки. У авто комфортабельная пневмоподвеска, хорошая шумоизоляция и современная мультимедийная система.

Плюсы:

роскошный салон;

продуманная мультимедийная система;

хорошая шумоизоляция.

Минусы:

высокая цена;

малый запас хода.

7 место. Hyundai Kona Electric

Новая Hyundai Kona Electric компактная (4,4 м), но довольно просторная для своих размеров. В салоне поместятся четверо взрослых и ребенок в кресле. Авто не слишком интересное в управлении, зато комфортабельное.

Плюсы:

вместительный салон;

неплохой запас хода.

Минусы:

неинтересная управляемость;

шумный мотор.

6 место. Volvo EX30

Volvo EX30 — это премиум по разумной цене У него качественный салон и богатое оснащение. Его запас хода достигает 480 км, а зарядка в быстром режиме занимает всего 26 минут.

Плюсы:

качественный салон;

привлекательная цена;

хорошая управляемость.

Минусы:

тесный задний ряд;

специфические переключатели.

5 место. Skoda Enyaq

Электромобиль Skoda Enyaq отличается практичностью и богатым оснащением — даже в базовой версии есть 19-дюймовые диски и двухзонный климат-контроль. К тому же, запас хода немалый — 560 км.

Плюсы:

практичный салон;

большой запас хода;

легкая управляемость.

Минусы:

медленная динамика в базовой версии;

некоторые опции (такие как тепловой насос) дорогие.

4 место. BMW iX3

Электрокар BMW iX3 имеет запас хода в 458 км, а управляемость у него столь же захватывающая, как и у бензиновой версии X3. Впрочем, конкуренты быстрее.

Плюсы:

большой запас хода;

качественная мультимедиа;

привлекательная цена.

Минусы:

не слишком быстрый;

небольшой запас хода.

3 место. Smart #1

Первый электрокроссовер Smart быстрый (5,8 с до сотрни) и качественно выполнен. У него комфортабельная подвеска и хорошая шумоизоляция.

Плюсы:

хорошая управляемость;

качественный салон;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

маленький багажник;

слишком высокий энергозатрат.

2 место. Genesis GV60

Genesis GV60 — роскошный собрат Kia EV6 с качественным салоном и богатым оснащением. Его преимущества — запас хода до 516 км, очень быстрая зарядка и хорошая шумоизоляция.

Плюсы:

качественный салон;

превосходная мультимедиа;

хорошая шумоизоляция.

Минусы:

небольшой багажник;

мало места сзади.

опциональные камеры полноценно не заменяют зеркала.

1 место. Smart#3

Smart #3 — более стильный собрат модели #1 с большим багажником и более просторным салоном. У него качественная внутренняя отделка и богатое оснащение. Запас хода составляет 455 км.

Плюсы:

хорошая управляемость;

продуманный салон;

хорошая шумоизоляция.

Минусы:

жестковатая подвеска;

завышенный энергозатрат.

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