Яркие и практичные: названы лучшие электрокроссоверы этого года

Яркие и практичные: названы лучшие электрокроссоверы этого года1
- 9.07.2024, 11:41
В рейтинг попали как компактные доступные, так и премиальные модели.
Спрос на электромобили в мире существенно вырос в последние годы. Больше всего покупают электрические кроссоверы, что и неудивительно — именно модели повышенной проходимости сейчас в тренде, ведь они вместительны и практичны. Британское издание WhatCar выбрало лучшие электрокроссоверы на рынке.
В рейтинг вошли как массовые недорогие, так и премиальные модели. Их оценивали по 18 различным параметрам.
10 место. Kia EV6
Электромобиль Kia EV6 имеет запас хода до 528 км и отличается быстрой зарядкой. У него просторный задний ряд, да и качество внутренней отделки неплохое.
Плюсы:
большой запас хода и быстрая зарядка;
много места сзади.
Минусы:
небольшой багажник;
завышенная цена.
9 место. Renault Scenic
Электрокроссовер Renault Scenic имеет просторный качественный салон. У него достаточно мягкая подвеска, однако кузов существенно кренится в поворотах. Запас хода достигает 610 км.
Плюсы:
просторный салон;
большой запас хода.
Минусы:
не самая лучшая динамика;
неинформативные тормоза.
8 место. BMW iX
BMW iX быстрый (4,4 с до сотни) и может преодолеть до 457 км без подзарядки. У авто комфортабельная пневмоподвеска, хорошая шумоизоляция и современная мультимедийная система.
Плюсы:
роскошный салон;
продуманная мультимедийная система;
хорошая шумоизоляция.
Минусы:
высокая цена;
малый запас хода.
7 место. Hyundai Kona Electric
Новая Hyundai Kona Electric компактная (4,4 м), но довольно просторная для своих размеров. В салоне поместятся четверо взрослых и ребенок в кресле. Авто не слишком интересное в управлении, зато комфортабельное.
Плюсы:
вместительный салон;
неплохой запас хода.
Минусы:
неинтересная управляемость;
шумный мотор.
6 место. Volvo EX30
Volvo EX30 — это премиум по разумной цене У него качественный салон и богатое оснащение. Его запас хода достигает 480 км, а зарядка в быстром режиме занимает всего 26 минут.
Плюсы:
качественный салон;
привлекательная цена;
хорошая управляемость.
Минусы:
тесный задний ряд;
специфические переключатели.
5 место. Skoda Enyaq
Электромобиль Skoda Enyaq отличается практичностью и богатым оснащением — даже в базовой версии есть 19-дюймовые диски и двухзонный климат-контроль. К тому же, запас хода немалый — 560 км.
Плюсы:
практичный салон;
большой запас хода;
легкая управляемость.
Минусы:
медленная динамика в базовой версии;
некоторые опции (такие как тепловой насос) дорогие.
4 место. BMW iX3
Электрокар BMW iX3 имеет запас хода в 458 км, а управляемость у него столь же захватывающая, как и у бензиновой версии X3. Впрочем, конкуренты быстрее.
Плюсы:
большой запас хода;
качественная мультимедиа;
привлекательная цена.
Минусы:
не слишком быстрый;
небольшой запас хода.
3 место. Smart #1
Первый электрокроссовер Smart быстрый (5,8 с до сотрни) и качественно выполнен. У него комфортабельная подвеска и хорошая шумоизоляция.
Плюсы:
хорошая управляемость;
качественный салон;
высокий уровень безопасности.
Минусы:
маленький багажник;
слишком высокий энергозатрат.
2 место. Genesis GV60
Genesis GV60 — роскошный собрат Kia EV6 с качественным салоном и богатым оснащением. Его преимущества — запас хода до 516 км, очень быстрая зарядка и хорошая шумоизоляция.
Плюсы:
качественный салон;
превосходная мультимедиа;
хорошая шумоизоляция.
Минусы:
небольшой багажник;
мало места сзади.
опциональные камеры полноценно не заменяют зеркала.
1 место. Smart#3
Smart #3 — более стильный собрат модели #1 с большим багажником и более просторным салоном. У него качественная внутренняя отделка и богатое оснащение. Запас хода составляет 455 км.
Плюсы:
хорошая управляемость;
продуманный салон;
хорошая шумоизоляция.
Минусы:
жестковатая подвеска;
завышенный энергозатрат.