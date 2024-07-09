В Гродно откроют новый музей c «пивной экспозицией» 3 9.07.2024, 11:57

Будут проводить выставки и концерты.

Бывшее здание разлива пива на Гродненском пивзаводе готово более чем на 90%. Там завершаются внешние работы и планируется начать внутреннюю отделку. В подвалах XVII и XIX веков хотят открыть арт-пространство и музей, сообщает hrodna.life. Там будут проводить выставки и концерты.

В музее планируют разместить «пивную экспозицию». Среди экспонатов будет старый кирпич с отпечатками лап животных, бутылки разных периодов, а также вещи, которые нашли во время реконструкции, передали владельцам здания и купили через аукционы.

Новая площадка для концертов

В советские времена в этих подвалах размещались чаны. В них хранили пиво и готовили напиток к розливу. После реконструкции на площади в 800 кв.м. откроют арт-пространство. Там планируют организовывать выставки, а также мероприятия с участием музыкантов, художников, скульпторов и резчиков по дереву. Экспонировать хотят работы не только гродненских творцов, но и художников из других регионов Беларуси. Музыкальные концерты будут проводить в железобетонном помещении высотой пять метров.

На восстановление потратили более $ 3 млн

На восстановление пивзавода уже потратили более $ 3 млн. Как минимум столько же нужно для завершения работ, которые планируют закончить до конца 2024 года. Запланировано, что в начале 2025 года арендаторы начнут занимать помещения.

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