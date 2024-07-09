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В МИД РФ жалуются, что мир больше не боится ядерных угроз

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  • 9.07.2024, 12:11
  • 4,788
В МИД РФ жалуются, что мир больше не боится ядерных угроз

И призвали пересмотреть ядерную доктрину.

В МИД РФ недовольны, что страны Запада больше не боятся ядерного шантажа со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина и его приспешников.

На это в интервью кремлевским пропагандистам пожаловался замглавы ведомства Сергей Рябков.

«Давайте будем откровенны. Прежде всего, мы должны быть честными перед самими собой. Ситуация показала, что ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере», — посетовал чиновник.

По его словам, «коллапс концепции стратегического сдерживания» требует изменений в российскую ядерную доктрину.

«Через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации», — заявил Рябков.

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