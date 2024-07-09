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Пугачева резко отреагировала на удар россиян по детской больнице в Киеве

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  • 9.07.2024, 12:15
  • 21,094
Пугачева резко отреагировала на удар россиян по детской больнице в Киеве

Российская певица продемонстрировала свою позицию.

Российская певица Алла Пугачева посвятила пост в Instagram ракетному удару оккупантов по самой большой в Украине детской больнице «Охматдет».

«БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ», — написала она в Instagram, опубликовав фото раненых в больнице ребенка и его матери. 

Алла Пугачева выступает против войны в Украине, но довольно редко публично высказывает свою позицию. Отметим, что в 2022 году она покинула РФ.

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