Черногория запретила российскую пропаганду 2 9.07.2024, 12:20

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Приостановлены лицензии ряда изданий.

В Черногории присоединились к санкциям Евросоюза против серии российских пропагандистских медиа.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает «Балканский обозреватель» по материалам местных изданий.

Правительство Черногории приняло решение о введении международных ограничительных мер, определенных решениями Совета ЕС в отношении российских медиа, о решении сообщили в Официальном вестнике Черногории еще в конце июня.

Под запретом оказались Sputnik и его арабоязычная версия, ряд филиалов RT, вещающих на европейском и арабском языках, «РТР/РТР Планета», «Россия 24», TV Centre International, «НТВ/НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ, «Первый канал», Oriental Review, «Царьград», New Eastern Outlook, «Катехон».

Это решение запрещает передачу или распространение с помощью любых средств, таких как кабельное, спутниковое, IP-телевидение, интернет-услуги, платформы или программы для обмена видео в интернете, независимо от того, являются ли они новыми или установленными ранее.

Решение также предусматривает приостановление действия всех лицензий на вещание, а также обязательств по трансляции и распространению для подсанкционных юридических лиц, организаций или органов.

Также запрещается рекламировать продукты или услуги любого содержания, произведенного или транслируемого подсанкционными юридическими лицами, субъектами или органами, путем передачи или распространения любыми средствами.

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