закрыть
9 июля 2024, вторник, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси девочкам с 11 лет будут делать новую прививку

7
  • 9.07.2024, 12:37
  • 3,512
В Беларуси девочкам с 11 лет будут делать новую прививку

И еще одна вакцина для шестилетних.

С января 2025 года в белорусский Национальный календарь прививок будут внесены изменения. Девочек будут прививать от инфекции, вызываемой вирусом папилломы человека (ВПЧ-инфекция).

Прививку будут делать с 11 лет, чтобы сформировать защиту до начала половой жизни. 

Кроме того, планируется ввести вакцинацию против пневмококковой инфекции всех детей в возрасте до 1 года. Прививку будут делать трижды —  в 2, 4 и 12 месяцев.

«Это общемировая практика управления эпидемическим процессом пневмококковой инфекции и является актуальным для Республики Беларусь», отметили в Минздраве.

Появится также еще одна бустерная вакцинация против коклюша. Ее будут делать детям в возрасте 6 лет.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох