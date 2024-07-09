В Беларуси девочкам с 11 лет будут делать новую прививку

В Беларуси девочкам с 11 лет будут делать новую прививку7
- 9.07.2024, 12:37
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И еще одна вакцина для шестилетних.
С января 2025 года в белорусский Национальный календарь прививок будут внесены изменения. Девочек будут прививать от инфекции, вызываемой вирусом папилломы человека (ВПЧ-инфекция).
Прививку будут делать с 11 лет, чтобы сформировать защиту до начала половой жизни.
Кроме того, планируется ввести вакцинацию против пневмококковой инфекции всех детей в возрасте до 1 года. Прививку будут делать трижды — в 2, 4 и 12 месяцев.
«Это общемировая практика управления эпидемическим процессом пневмококковой инфекции и является актуальным для Республики Беларусь», отметили в Минздраве.
Появится также еще одна бустерная вакцинация против коклюша. Ее будут делать детям в возрасте 6 лет.