В ГАИ объяснили, зачем нужен 10-дневный перерыв после несдачи экзамена 1 9.07.2024, 12:42

Смещать эти сроки в сторону уменьшения пока не планируется.

Старший инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности главного управления ГАИ МВД Павел Санкевич рассказал БелТА, в чем смысл 10-дневного перерыва после несдачи экзамена.

«Ранее у нас было три попытки через 7 дней, а последующие – через месяц. Это действительно большие разрывы в сдаче экзаменов, и граждане не всегда могут сохранить навыки, полученные в автошколе, поэтому было принято решение о сокращении с месяца до 10 дней. И эти 10 дней предоставляются не для перерыва в сдаче экзамена, а для того, чтобы экзаменуемый мог сделать выводы из допущенных в период сдачи ошибок. Потренироваться, взять дополнительное занятие. Мы посчитали, что этого времени достаточно, чтобы получить навыки, улучшить их, чтобы повторный экзамен все-таки прошел положительно», – прокомментировал Павел Санкевич.

Смещать эти сроки в сторону уменьшения пока не планируется, добавил он.

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