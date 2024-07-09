Почему в Беларуси стало так много поддельных денег 1 Алесь Гудия

9.07.2024, 12:49

2,404

Сто долларов — самая опасная банкнота.

В первом квартале этого года белорусские банки столкнулись с ростом числа фальшивых денежных знаков: их оказалось на 27,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проблема подделок усугубляется не первый год. Какие купюры подделывают чаще всего и почему?

Национальный банк опубликовал свежие данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе Беларуси в первом квартале 2024 года. С января по март банкиры обнаружили 186 фальшивок, из которых подавляющее большинство — 184 — составили поддельные банкноты. В числе выявленных подделок оказались и две фальшивые монеты.

Если взглянуть на динамику выявления поддельных денег за более долгое время, становится очевидным, что рост числа фальшивок — это не вдруг возникшая проблема. А типы подделываемых денежных знаков подчиняются любопытным закономерностям.

С кем поведешься

После введения санкций в отношении Беларуси количество фальшивок резко увеличилось, и тому есть немало причин.

Во-первых, работа в условиях санкций делает белорусскую экономику все более серой. Для такой экономики наличные деньги становятся удобным средством расчетов, а где много наличных — там и больше подделок.

Во-вторых, санкции подтолкнули к более глубокой интеграции с российской экономикой. Доллар США, несмотря на ограничения, остается в России популярной валютой для расчетов. Это эхо 90-х, когда «американский рубль» стал сверхпопулярен на постсоветском пространстве.

Углубление отношений с Россией означает, что Беларусь все чаще использует те формы расчетов, которые характерны для восточной соседки. Кроме того, Беларусь по-прежнему используется как хаб для обхода санкций против РФ. И здесь наличные доллары также играют важную роль, что открывает новый простор для фальшивомонетчиков.

А вот снижение экономического взаимодействия с Европой привело к тому, что поддельных евро становится все меньше. При этом поддельные российские рубли на фоне снижения их цены, кажется, стали интересовать фальшивомонетчиков значительно меньше.

Наконец, санкции серьезно ударили по системе международных расчетов Беларуси. В результате наличные деньги приходится перемещать едва ли не чемоданами для оплаты экспорта через третьи страны. Нелегальные и полулегальные схемы становятся новой нормой для белорусской экономики, что также создает благодатную почву для фальшивомонетчиков.

Настоящий ренессанс их деятельности пришелся на 90-е годы прошлого века. Однако сейчас, по мере ужесточения санкций и закрытия выявленных лазеек, экономика вновь уходит глубже в серую зону. Хуже того, даже сами законы трансформируются так, что вчерашние серые схемы расчетов становятся новой нормой, несмотря на то что после 90-х экономика активно избавлялась от них.

Таким образом, санкции против Беларуси и обход российских санкций через Беларусь увеличивают теневую экономику и способствуют росту расчетов наличной валютой. Это, в свою очередь, приводит к увеличению числа подделок, причем фальшивки — главным образом среди долларов США и российских рублей, что связано с расширением взаимодействия белорусской экономики с российской.

Сто долларов — самая опасная банкнота

Чаще всего фальшивомонетчиков привлекают доллары США. В начале этого года на американскую валюту пришлось 84,4% всех подделок. На долю российского рубля — 8,6%, европейской валюты — 5,4%. Национальная валюта Беларуси не пользуется особой популярностью у такого рода «предпринимателей» — лишь 1,6% поддельных денег составляют белорусские рубли.

При этом доллар США не только самая подделываемая валюта, но и валюта, подделок которой выявляют все больше. В первом квартале этого года количество поддельных долларов на треть превысило аналогичный показатель прошлого года. Подделок российских рублей за этот период выявлено в 2,7 раза больше.

Наибольшее число подделок обнаружено в столице, но фальшивые деньги изымались из обращения в 24 населенных пунктах Беларуси, что свидетельствует о масштабности проблемы. Скорее всего, развитая банковская инфраструктура Минска способствует более частому выявлению подделок.

Среди поддельных долларов большинство составляют купюры номиналом 100 и 50 долларов США — 89,2% и 10,8% соответственно. Количество поддельных банкнот в 100 долларов увеличилось на 60,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как поддельных 50-долларовых банкнот выявлено вдвое меньше.

Фальшивые 100-долларовые купюры обычно делают качественно, тогда как 50-долларовые часто изготовляют путем разного рода вклеек в настоящие банкноты более низкого номинала. Что касается российской валюты, то чаще всего подделывают банкноты номиналом 5000 рублей.

Белорусский рубль не привлекает фальшивомонетчиков. В этом году было выявлено лишь несколько поддельных банкнот номиналом 100 белорусских рублей, причем даже без имитации элементов защиты.

Ранее выявленные поддельные белорусские рубли часто выглядели анекдотично: за действительные деньги выдавали вышедшие из обращения или поддельные банкноты образца 2000 года.

Схема и темка как новые скрепы белорусской экономики

Объем выявленных поддельных банкнот в белорусском денежном обращении пока не выглядит угрожающим, даже с учетом бурного роста наличных денег.

Тем не менее статистика показывает, что экономика страны, погружаясь в пучину санкций и усиливая связи с Россией, все больше уходит в серую зону.

Здесь основной источник дохода — «схема», возможность заработать — «темка», триада «откат, занос и распил» становится привычным элементом выхода на рынки третьих стран через Россию. А все это крайне благодатная почва для фальшивомонетчиков.

Алесь Гудия, «Позiрк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com