Белорусские чиновники пишут кляузы на певицу Агурбаш 3 9.07.2024, 12:56

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Ябедничает на артистку глава администрации Лукашенко.

Экс-посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой, а ныне глава администрации Лукашенко продолжает преследовать певицу Анжелику Агурбаш: теперь он потребовал исключить ее из состава Общественной палаты Одинцовского района Подмосковья, сообщает SOTA.

О сходном требовании Крутого, направленном «Первому каналу» в начале апреля, сообщалось ранее: тогда посол добивался от главы канала Константина Эрнста удаления Агурбаш из эфира. Посол заявил, что ее появление на российском телевидении – «спланированная провокация», направленная на «подрыв усилий наших лидеров по переписыванию истории». Агурбаш была показана в эфире о детском музыкальном конкурсе «Золотая нота» в день празднования создания «cоюзного государства».

Причина преследования Агурбаш режимом Лукашенко заключается в том, что она поддержала протесты 2020 года, после чего была заочно арестована по обвинению в разжигании вражды и оскорблении Лукашенко. При этом певица обладает российским гражданством.

Новое требование о преследовании Агурбаш Крутой адресовал главе подмосковной ОП Анатолию Торкунову. Основанием для исключения певицы из состава ОП, по мнению посла, должны стать «союзнические отношения» российского и белорусского режимов.

Отметим, что подобные письма, как сообщают источники издания в белорусском посольстве, регулярно направляются Крутым не только по Агурбаш, но и по другим противникам Лукашенко, живущим в России.

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