Неудачный блеф 3 Виктор Каспрук

9.07.2024, 13:00

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Виктор Каспрук

Ничего нового в России придумать не способны.

Путинские информационные пропагандистские ресурсы продолжают распространять имперские нарративы Кремля, выдавая их за единственно возможный путь к прекращению войны между Россией и Украиной. ТАСС передает: «Президент России Владимир Путин отметил необходимость выведения украинских войск из Донбасса и Новороссии. Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это все – предмет для подробного рассмотрения во время возможной совместной работы», – сказал президент России на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, говоря о предложенных ранее Москвой инициативах по Украине».

Как видим, ничего нового в Российской Федерации придумать не способны. А инициирование террористом номер один в мире Путиным «мирных соглашений» выглядит как геополитический оксиморон. Несмотря на то, какая мотивация стоит за этим шагом российского диктатора: давление со стороны олигархов, Государственной Думы, будущий финансовый коллапс и девальвация рубля или неизбежные поставки F16 в Украину.

Москва до последнего будет держаться на территории украинского Крыма, ведь Путину нужен незамерзающий порт как база для военно-морского флота Российской Федерации. А залежи полезных ископаемых и металлов на Донбассе на триллионы долларов также весомый приз, который в Кремле не хотят выпускать из своих загребущих рук.

Впрочем, то, что он делает предложения, которые неприемлемы для Украины, свидетельствует, что он уже начал осознавать, что проигрывает войну. А также знает какие последствия будут, если он даже потянется к ядерному оружию.

Получив дополнительный выход к Черному морю после незаконной оккупации Крымского полуострова, Путин не может не понимать, что наличие военных баз в Крыму не дает, при складывающейся ситуации, никаких преимуществ. Ведь сегодня эти базы становятся удобными целями для украинских ракет и дронов.

Путин создал такой гремучий клубок противоречий, что даже имитация полууступок со стороны России не сможет ему ничем помочь. Очевидно, что западные санкции добивают Российскую Федерацию. Поэтому диктатор хочет, чтобы Соединенные Штаты и Европейский Союз прекратили нефтяные, газовые и банковские санкции против России. Ведь, несмотря на то, что РФ по демпинговым ценам продает энергоносители Китая и Индии, это никак не способно компенсировать потерянный для Кремля энергорынок в ЕС. А БРИКС никогда не заменит банковскую систему США и Евросоюза.

Пока торги главного кремлевца с Украиной и Западом очень напоминают предложения отдать то, чего у него нет, в обмен на то, чего он не может взять. К фальшивому перемирию стремится только проигравшая страна. Если бы Путин побеждал, его не интересовали бы никакие попытки достичь обманного мира.

Не говоря уже о том, что эта война – демографический кошмар России. Кроме того, московиты, если попытаются продолжать войну в таком же темпе, будут полностью разбиты экономически и военно. А Китай – мастер долгой игры – уже готов и будет ждать использования возможностей, которые после этого возникнут с бывшими российскими территориями.

«Мирные инициативы» Путина похожи на то, когда живущий в особняке сосед недавно выбил дверь вашего скромного дома, похитил детей, убил вашу жену и ее родителей, которые жили с вами, и разбил ваш дом. Однако он видит счастливый конец своей бандитской спецоперации. Поскольку говорит, что готов разделить с вами ваш дом в будущем, и этим добиться «мира».

Попытки Москвы навязать всем свои «хотелки», разбиваются об объективную реальность. А она такова, что никаких уступок кровавому агрессору быть не может. Российская Федерация должна выйти из всех оккупированных территорий Украины, включая Крым, тем же путем, каким она и пришла. А до этого никаких хитрых соглашений, никакого умиротворения оккупантов. Если Россия этого добровольно не сделает, то ее нужно добивать на всех возможных направлениях.

Нетрудно заметить, что Путин и Кремль дергаются в разные стороны, пытаясь скрыть свое отчаяние. Ресурс прочности в России явно заканчивается, и они уже не могут продолжать поддерживать войну и удерживать страну на таком уровне, как это было раньше. Так как их экономика разваливается. В Москве также опасаются, что их граждане наконец начнут видеть сквозь лживую пропаганду и ложь Кремля то, как сокрушительны потери их террористических войск на передовой.

«Газпром», который до вторжения в Украину был одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа, одной из жемчужин российской экономической короны и ее крупнейшим источником прибыли, теперь ежедневно работает с большими убытками. Война нанесла страшный вред в Российской Федерации, но деспот продолжает придумывать новые абсурдные варианты, якобы способные сохранить ему лицо.

То, что сейчас хочет Путин – это фактическое узаконение захвата украинских земель под видом «мирного соглашения». Что считывается очень легко, умиротворение плюс отказ от территорий и уменьшение возможностей обороны Украины, чтобы диктатору было легче во время следующего вторжения. Согласиться, хотя бы частично, на путинские условия, не что иное, как дать ему просто выиграть время.

В последнее время штатные пропагандисты в РФ начали озвучивать кремлевский тезис, мол, несмотря на то, что кому-то может не нравиться план Путина, но невозможно добиться мирного соглашения, сохраняя все. Поэтому компромисс неизбежен. Что в переводе с путинского языка означает, мы готовы временно не посягать на другие территории украинского Юга, если вы готовы согласиться с тем, что оккупированные земли отойдут нам.

Переходя от одного неудачного блефа к другому, Путин показывает, что он уже потерял свою прежнюю хватку, и повторяет в разных интерпретациях те же требования, которые даже не заслуживают встречных предложений. А это уже о многом говорит.

Его экстремистская позиция показывает, насколько он состарился и не способен теперь адекватно оценивать ситуацию, которую сам и спровоцировал. Остается вопрос: можно ли действительно доверять соглашению с Путиным? История показала, что его обещания часто имеют просроченный срок действия, он никогда не будет выполнять никакие соглашения, а его конечной целью остается расширение влияния России любыми средствами.

Если рассматривать ситуацию в перспективе на будущее, то именно Путин у власти стал главным препятствием для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Из этого следует исходить Украине и Западу, планируя договоры с Москвой о завершении войны России с Украиной.

Недобитый Путин и не уничтоженный до корней путинский режим, в ближайшем будущем обязательно станет причиной новой и, возможно, еще страшнейшей и кровавой российско-украинской войны.

Виктор Каспрук, блог

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