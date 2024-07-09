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Температура воздуха на выходных будет бить рекорды

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  • 9.07.2024, 13:02
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Температура воздуха на выходных будет бить рекорды

В Беларусь идет жаркий тропический воздух с Африки.

Температура воздуха в ближайшие выходные будет бить рекорды, сообщает Белгидромет Минприроды.

Во второй половине недели на территорию Беларуси ожидается поступление жаркого тропического воздуха с севера Африканского континента.

«Жара с каждым днем будет набирать обороты и достигнет своего пика в предстоящие выходные. Так, в субботу и воскресенье, 13 и 14 июля, в середине дня в большинстве районов Беларуси воздух раскалится до +30…+37°С», — заявили синоптики.

Надеяться на ночную прохладу не приходится: температура ночью в эти дни прогнозируется в пределах +17…+23°С.

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