СБУ получила новые доказательства обстрелов «Охматдета» российской ракетой Х-101 4 9.07.2024, 13:10

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Выводы экспертов однозначны.

Следователи СБУ получили новые доказательства, подтверждающие, что страна-террорист Россия целенаправленно ударила по детской больнице «Охматдет» ракетой Х-101. В частности, были обнаружены обломки кожуха двигателя с отражением инвентарного и серийного номера боеприпаса.

Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Варварская атака на медучреждение была квалифицирована как военное преступление.

«СБУ получила новые доказательства, подтверждающие, что россия ударила по «Охматдету» ракетой Х-101. В частности, на месте трагедии обнаружен обломок двигателя крылатой ракеты Х-101», – говорится в сообщении.

Как уточнили в Службе безопасности, кроме того, на месте происшествия следователи нашли:

• обломок механизма вскрытия крыльев ракеты Х-101;

• обломок блока постановки помех ракеты Х-101;

• среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);

• обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;

• отломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отражением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (наружная сторона).

«Следовательно-оперативная группа СБУ работает на месте трагедии с первых минут и делает все возможное, чтобы собрать каждое вещественное доказательство. Выводы экспертов однозначны – это был целенаправленный удар рашистов», – подчеркнули в пресс-службе.

В Службе безопасности Украины добавили, что о целенаправленном обстреле медучреждения свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов.

В частности, речь идет о характере разрушений (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущий именно боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощны.

Пропорции, форма и размеры ракеты, зафиксированной на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101 и, наоборот, не характерны для ОКР, в т.ч. в ЗРК NASAMS. Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, поражающую больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане – циничная и бессмысленная манипуляция.

Траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101: набор высоты, или «горькая», перед атакой цели и атака примерно под углом 60 градусов. Нанесение удара по детской больнице «Охматдет» именно КР авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

«Как отмечал Председатель СБУ Василий Малюк, Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление: «Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист – это не отвлеченное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия», – добавили в СБУ.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса «воздух – земля» с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения в Украину в 2022 году.

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