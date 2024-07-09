Politico: США и их союзники должны перейти на «военные рельсы» 9.07.2024, 13:21

Настало время для военного лидерства Америки и ее демократических союзников.

Страны с демократическими правительствами уже вовлечены в конфликт, который может изменить мировой порядок, пишет Politico (перевод — zn.ua). Россия и Китай устанавливают новую глобальную повестку дня, в то время как Иран и Северная Корея работают над тем, чтобы разрушить остатки региональных балансов сил. Но политические лидеры в США и Европе медленно осознают эту новую реальность, многие все еще верят в нарратив времен холодной войны о «международном порядке, основанном на правилах», вместо того, чтобы прямо говорить со своими гражданами о том, что на самом деле происходит и какие опасности надвигаются.

Россия и Китай вооружаются со скоростью и масштабами, причем Москва полностью мобилизовала 1,5-миллионную армию, а Пекин уже командует армией численностью более 2 миллионов человек. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая уже численно превышают ВМС США, а кораблестроительные верфи Китая строят новые корабли быстрее, чем могут сделать американские подрядчики. То же касается медленных темпов производства боеприпасов в США, не говоря уже о низких показателях крупнейших европейских экономик, когда речь идет о перевооружении, отмечает Эндрю Мичта, старший научный сотрудник и директор Инициативы стратегии Скоукрофта в Атлантическом совете США.

«Правда заключается в том, что поскольку ось диктатур продолжает укрепляться как в политическом, так и в военном плане, коллективный Запад — хотя и провозглашает себя единым — остается разделенным. Демократические союзники часто имеют противоположные цели, когда речь идет об их экономических интересах, и им также не хватает общей оценки угроз», — считает Мичта.

Мичта убежден, что единственный путь вперед для Запада — это научиться жить с риском и готовиться к нему. Он отмечает важность подготовленности к защите благосостояния и безопасности в условиях угроз.

Лидеры западных стран должны быть откровенны со своими гражданами относительно необходимости активной защиты своих интересов, включая возможность войны, если это потребуется для сдерживания врагов и поддержания регионального баланса сил. США и их союзники должны перейти на военные рельсы, хотя бы потому, что их враги уже сделали это.

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