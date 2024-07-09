Forbes: Тактика Первой мировой войны помогает ВСУ бороться с российскими дронами 9.07.2024, 13:29

В небо над страной поднимаются старые винтовые самолеты.

Украинские авиаторы привлекают старые винтовые самолеты 1970-х годов для борьбы с российскими беспилотниками в стиле Первой мировой войны.

Как пишет Forbes, все больше украинцев готовятся подняться в небо и охотиться на российские беспилотники. Отмечается, что в соцсети завирусилось видео, на котором экипаж управления украинской разведки на спортивном самолете «Аэропракт А-22» уничтожает беспилотник из своей штурмовой винтовки.

Эта тактика ГУР не отличается от той, которую применяют на юге Украины, где для сбивания БПЛА поднимаются в воздух на учебно-тренировочном самолете Як-52. Стрелок на заднем сиденье также атакует из ружья дроны.

«Методы экипажа Як-52 эффективны и, пожалуй, самое главное, недорогие. Украинские силы не могут позволить себе стрелять самыми большими и лучшими ракетами ПВО, которые могут весить сотни килограмм и стоить миллионы долларов за штуку, по 14-килограммовому беспилотнику Орлан-10, который стоит всего 100 000 долларов. Эксплуатация Як-52 или А-22 стоит всего несколько сотен долларов в час. Несколько ружейных гильз или патронов стоят почти ничего», - добавляет издание.

Как указывается, Вооруженные силы Украины уже используют в боевых действиях А-22 стоимостью 90 000 долларов как ударные беспилотники. Их переоборудуют для автономного полета и начиняют взрывчаткой. Это позволяет этим самолетам пролететь сотни километров вглубь РФ чтобы поразить военные и промышленные цели.

Двигатель Rotax А-22 генерирует 100 лошадиных сил, а двигатель Веденеева Як-52 - 360 лошадиных сил. Благодаря превосходному соотношению мощности к весу последний может быть лучшим в плотном повороте с беспилотником.

«Украина отчаянно пытается сбить десятки российских разведывательных беспилотников, которые ежедневно почти безнаказанно летают над украинскими городами и базами. На прошлой неделе в течение трех впечатляющих дней российские беспилотники летали над украинскими аэродромами, выявляя цели для баллистических ракет «Искандер». Во время этих налетов украинцы потеряли по меньшей мере три драгоценных истребителя - все потому, что они не смогли сбить беспилотники до того, как беспилотники обнаружили самолеты на земле», - объясняет Forbes.

Хотя спортивный самолет для воздушных боев может быть не лучшим вариантом для охраны аэродромов, они могут освободить более тяжелую наземную противовоздушную оборону для перемещения на уязвимые авиабазы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com