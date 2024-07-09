Распух от злости 4 9.07.2024, 13:56

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Для некоторых занятия «гуманизмом» даром не проходят.

Не зря кое-кто, позанимавшись гуманизмом, так распух от злости, что на следующий день не помещался в собственный мундир. А к концу недели так устал, что уже не мог этого скрывать, пишет Telegram-канал «Письма к дочери»

Сказал, что июль слишком тяжелый месяц, чтобы в его немолодом уже возрасте выносить бремя восьмидесятипроцентной народной любви. Поэтому он тут сейчас немножко полежит. В смысле поработает у себя на малой родине. Буквально чуть-чуть. А потом обязательно встанет и пойдет дальше.

Ну то есть всех заранее предупредил, чтобы никто не удивлялся его отсутствию на рабочем месте. Или, может быть, лучше сказать эпизодическому присутствию. Работает человек с документами. На малой родине. Чего непонятного?

И что хочу сказать по этому поводу? Во-первых, очень хотелось бы, чтобы те, кто умеет принуждать к актам гуманизма, на одном акте гуманизма не останавливались. У гуманизма в белорусской стабильности имеется необъятное поле для деятельности. Есть где гуманизму еще развернуться.

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