Северная Корея отправила в РФ своих элитных военных

Северная Корея отправила в РФ своих элитных военных11
- 9.07.2024, 14:01
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СМИ рассказали, с какой целью.
Элитная военная тренировочная делегация КНДР с визитом прибыла в Россию. Северокорейские СМИ назвали это «первым обменом» военными между двумя государствами. Об этом пишет издание Reuters.
«Делегацию возглавляет президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гум Чхоль. Он и военные вылетели в РФ самолетом в понедельник. Отмечается, что цель визита и место пребывания северокорейцев в РФ пока не разглашается», - об этом пишут северокорейские СМИ.
Как пишет издание, военный университет имени Ким Ир Сена готовит элитных военных. стоит заметить, что действующий лидер страны Ким Чен Ын после обучения в Швейцарии посещал этот университет.