Завод под Гродно неожиданно ушел с молотка по рекордно высокой цене 3 9.07.2024, 14:08

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Не могли продать с 2023-го.

Этот торфобрикетный завод, который находится в десяти километрах от Гродно, пытались продать еще с апреля 2023 года. Первоначально ОАО «Гроднооблгаз», который являлся его собственником, хотел выручить за объект почти 8 млн рублей. Из-за отсутствия спроса торги не состоялись. Ценник на заводской комплекс стремительно падал вниз и достиг минимума, пишет Onliner.by.

Стартовая цена за торфобрикетный завод на очередном аукционе начиналась от 4400 рублей.

— В аукционе приняли участие 5 заявителей. Из них — четыре юрлица и одно физлицо.Торги длились больше двух часов, всего было сделано 2746 ставок. Это рекорд за последние полгода. В результате цена на лот выросла до 1 212 420 рублей, или около $380 тысяч по курсу. Победителем стала частная компания, которая занимается производством кормов для животных, — поделились подробностями в «БУТБ-Имущество».

Напомним, торфобрикетный завод в Вертелишках начали строить еще в начале 50-х годов прошлого века. Сперва торф добывали рядом, в самих Вертелишках, а когда запасы исчерпались, переключились на месторождение около Святого озера, вблизи Озер. Туда проложили 40 км узкоколейки, от которой до наших дней сохранился только 11-километровый участок. К слову, по нему сейчас возят экскурсии на мотодрезине.

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