Lawtrend: С 2020-го года в Беларуси ликвидировано не менее 1696 НКО 9.07.2024, 14:17

Количество организаций, принявших решение о самостоятельной ликвидации, уменьшилось.

За период после президентских выборов 2020 года и до конца июня 2024-го в Беларуси ликвидировано не менее 1.696 некоммерческих организаций (НКО) — объединений, профсоюзов, фондов, негосударственных учреждений и ассоциаций. Как пишет «Позірк», об этом говорится в новом обзоре правозащитной организации Lawtrend.

На конец мая было ликвидировано не менее 1.665 НКО, апреля — 1.622, марта — 1.601, февраля — 1.563, января — 1.533, декабря 2023-го — 1.509. На конец декабря 2022 года насчитывалось 1.173 закрытых некоммерческих организаций.

По информации правозащитников, на конец июня не менее 1.061 НКО находилось в процессе принудительной ликвидации (1.033 — в конце мая, 1.003 — апреля, 997 — марта, 981 — февраля, 969 — января, 960 — декабря 2023-го) с учетом поданных в суд исков, принудительного исключения из Единого госрегистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Количество организаций, принявших решение о самостоятельной ликвидации, уменьшилось. На конец июня таковых было 635, мая — 632, апреля — 619, марта — 604, февраля — 582, декабря 2023-го — 564, декабря 2022-го — 416.

Отмечается, что решение о самоликвидации по-прежнему принимается в основном из-за давления на членов НКО, неблагоприятной правовой среды и общественно-политической ситуации.

Lawtrend подчеркивает, что в Беларуси уже несколько лет в отношении гражданских активистов, представителей организаций гражданского общества активно используется законодательство о противодействии экстремизму. Власть «признает экстремистской любые действия, противоречащие выбранному ею курсу».

«Уменьшение количества некоммерческих организаций, принимающих решение о ликвидации, является дополнительным фактором, свидетельствующим о некоторой «нормализации» ситуации в стране. Большинство некоммерческих организаций, которые не считают возможным продолжать свою деятельность в связи со сложной общественно-политической ситуацией в стране, уже приняли решение о самостоятельной ликвидации или деятельность приостановили (в последнем случае, они существуют либо лишь «на бумаге», или в их отношении подается иск о принудительной ликвидации)», — отмечают правозащитники.

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