Новая стратегия Кремля 4 Леонид Невзлин

9.07.2024, 14:29

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Леонид Невзлин

Пик реализации этого плана придется на осень-зиму.

На фоне варварского ракетного удара по Украине со множеством жертв венгерский премьер написал письмо лидерам ЕС по мотивам своих поездок в Москву и Киев.

Судя по контексту этого письма, Орбан выслушал в Москве ровно то же самое, что выслушивали все остальные деятели, примерявшие на себя роль посредников и миротворцев. По его словам, Путин уверен, что «время не на стороне Украины, а на стороне российских сил». Это ровно то же самое, что сразу после начала полномасштабного вторжения и провала российского блицкрига было сказано Путиным тогдашнему израильскому премьеру Нафтали Беннету. О чем последний предпочел год молчать. А Орбан решил сообщить о своих впечатлениях всему миру ровно в день очередной трагедии украинского народа.

Все это напоминает очередную чекистскую спецоперацию. Путин хочет раскачать украинцев на эмоциональных качелях. Никакого военного смысла такие удары, как вчерашний, не несут. Это больше напоминает то, что в родных для Путина кругах называется словом «кошмарить». А по сути – является террором ради достижения своих людоедских целей.

Общаясь со своими украинскими друзьями, понимаю, что стратегия Кремля, скорее всего, заключается в том, чтобы подорвать Украину изнутри именно такими спецоперациями, одновременно лишая гражданских украинцев не только безопасности, но и элементарных бытовых условий жизни. И пик реализации этого плана, вероятно, придется на осень-зиму. Чтобы это пережить, нужны много моральных сил и безусловная вера в победу добра над злом.

Леонид Невзлин, Telegram

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