Болгарская компания начала арбитраж против «Газпрома»
- 9.07.2024, 14:37
Иск на сотни миллионов евро.
Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» начала арбитражный процесс против российского «Газпром экспорта», требуя компенсации в размере 400 миллионов евро за нарушение контракта в 2022 году.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
Болгарская компания начала процесс в понедельник в Арбитражном суде Международной торговой палаты в Париже, поскольку российская компания не ответила на ее предложение об урегулировании.
«После того, как российская сторона не приняла меры для досудебного урегулирования вопроса, «Булгаргаз» принял необходимые меры для защиты интересов компании», – говорится в заявлении.
В прошлом году «Газпром» приостановил действие долгосрочного контракта «Булгаргаза», который покрывал 90% объемов природного газа, поставляемого «Булгаргазом» потребителям.