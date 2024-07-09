Болгарская компания начала арбитраж против «Газпрома» 9.07.2024, 14:37

Иск на сотни миллионов евро.

Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» начала арбитражный процесс против российского «Газпром экспорта», требуя компенсации в размере 400 миллионов евро за нарушение контракта в 2022 году.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Болгарская компания начала процесс в понедельник в Арбитражном суде Международной торговой палаты в Париже, поскольку российская компания не ответила на ее предложение об урегулировании.

«После того, как российская сторона не приняла меры для досудебного урегулирования вопроса, «Булгаргаз» принял необходимые меры для защиты интересов компании», – говорится в заявлении.

В прошлом году «Газпром» приостановил действие долгосрочного контракта «Булгаргаза», который покрывал 90% объемов природного газа, поставляемого «Булгаргазом» потребителям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com