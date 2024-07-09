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Болгарская компания начала арбитраж против «Газпрома»

  • 9.07.2024, 14:37
Болгарская компания начала арбитраж против «Газпрома»

Иск на сотни миллионов евро.

Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» начала арбитражный процесс против российского «Газпром экспорта», требуя компенсации в размере 400 миллионов евро за нарушение контракта в 2022 году.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Болгарская компания начала процесс в понедельник в Арбитражном суде Международной торговой палаты в Париже, поскольку российская компания не ответила на ее предложение об урегулировании.

«После того, как российская сторона не приняла меры для досудебного урегулирования вопроса, «Булгаргаз» принял необходимые меры для защиты интересов компании», – говорится в заявлении.

В прошлом году «Газпром» приостановил действие долгосрочного контракта «Булгаргаза», который покрывал 90% объемов природного газа, поставляемого «Булгаргазом» потребителям.

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