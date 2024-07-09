Через Беларусь пройдет российский бронепробег

Через Беларусь пройдет российский бронепробег8
- 9.07.2024, 14:42
- 3,200
На дорогах страны появятся БТРы и военные грузовики с российскими флагами.
На дорогах в восточной части Беларуси в ближайшее время появится военная техника советских времен с российскими флагами.
Через Могилевскую область пройдет так называемый бронепробег «Дорога мужества». Мероприятие организует российское «Военно-техническое общество» при поддержке Минобороны РФ.
В этом году мероприятие приурочили к 80-летию операции «Багратион». Бронепробег организован по маршруту Москва — Вязьма — Смоленск — Орша — Александрия — Могилев — Москва.
В колонне будут двигаться ГАЗ-69, УАЗ-469, БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, ЗИЛ-157, ЗИС-151, БН-13НМ «Катюша» и штабная машина ГАЗ-66 Р-142Н.
На советскую технику, которая участвовала в пробеге в прежние годы, наносили Z-символику.