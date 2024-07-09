Через Беларусь пройдет российский бронепробег 8 9.07.2024, 14:42

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На дорогах страны появятся БТРы и военные грузовики с российскими флагами.

На дорогах в восточной части Беларуси в ближайшее время появится военная техника советских времен с российскими флагами.

Через Могилевскую область пройдет так называемый бронепробег «Дорога мужества». Мероприятие организует российское «Военно-техническое общество» при поддержке Минобороны РФ.

В этом году мероприятие приурочили к 80-летию операции «Багратион». Бронепробег организован по маршруту Москва — Вязьма — Смоленск — Орша — Александрия — Могилев — Москва.

В колонне будут двигаться ГАЗ-69, УАЗ-469, БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, ЗИЛ-157, ЗИС-151, БН-13НМ «Катюша» и штабная машина ГАЗ-66 Р-142Н.

На советскую технику, которая участвовала в пробеге в прежние годы, наносили Z-символику.

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