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Из продажи в Беларуси изъяли опасные детские игрушки

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  • 9.07.2024, 14:35
Из продажи в Беларуси изъяли опасные детские игрушки

Погремушки, пазлы, пластилин и не только.

Погремушки, пазлы, пластилин – далеко не полный перечень детских товаров, которые Госстандарт изъял из продажи. В списке под сотню наименований. Портал newgrodno.by узнал, что не так с этими изделиями.

Возьмем, например, шариковый мелкозернистый незастывающий пластилин торгового знака Attivio модели Puzzle Foam. Там уровень миграции формальдегида в водную среду при допустимых 0,1 мг/дм3 составил свыше 2,16 мг/дм3. Отклонение от нормы более чем в 20 раз! И подобных ситуаций львиная доля.

А вот с интерактивной музыкальной игрушкой с маркировкой Alilo другая история. Там в результате исследований обнаружили поверхностное окрашивание. Это недопустимо для игрушек, «контактирующих со ртом ребенка». Речь о погремушках для детей до трех лет.

Что касается музыкальных игрушек (например, синтезатора, произведенного китайской компанией Binland International Co., Ltd), там другая ситуация – превышение уровня звука. В названном инструменте при норме не более 65 дБА для игрушек, предназначенных для детей от 3 до 6 лет, показатель составил 76 дБА.

Есть в списке запрещенных к продаже товаров и несколько надувных игрушек. Например, в круге для плавания с маркировкой Yiwu Yofun Trading Co., Ltd по санитарно-химическому требованию гигиенической безопасности уровень миграции фенола в водную среду при норме не более 0,05 мг/дм3 показатель составил свыше 2,0 мг/дм3.

Изъяли из продажи и палатку «Животные» («Медвежонок») товарного знака Baby Go.

По всем нормам безопасности игрушка, внутри которой может поместиться ребенок и которая представляет для него закрытое пространство, должна иметь отверстие для выхода. Легко открываемое изнутри применение в дверцах, крышках и других аналогичных деталях пуговиц, замков-молний или подобных запорных средств исключено. В этой же палатке фактически входная дверца из текстильного материала застегивается замком-молнией.

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