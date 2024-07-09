ISW: Россию поймали на лжи об ударе по детской больнице в Киеве

ISW: Россию поймали на лжи об ударе по детской больнице в Киеве6
- 9.07.2024, 14:46
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Все заявления РФ противоречат существующим доказательствам.
Российские официальные лица и пропагандисты пытаются снять с себя ответственность за обстрел детской больницы «Охматдет».
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW)
Военные аналитики отметили, что российские субъекты информационного пространства делают ложные заявления о ракетах, которыми был нанесен удар, и состоянии больницы - все это противоречит существующим доказательствам.
Украинский центр противодействия дезинформации также предупредил, что российские пропагандистские источники усиливают различные информационные операции, направленные на то, чтобы отвести ответственность за удар от России.
В частности, российская пропаганда сделала ложные заявления о том, что Украина использует часть или всю больницу для лечения раненых украинских солдат, что Украина хранит ракеты в больнице, и что в больницу попали украинские ракеты противовоздушной обороны, а не российская ракета.