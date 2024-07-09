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Королевство кривых зеркал

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 9.07.2024, 15:01
  • 1,622
Королевство кривых зеркал

Взглянем на два отражения.

Вся деятельность российского начальства – огромное кривое зеркало. Взглянем на два отражения.

Вчера российские власти приговорили режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук е шести годам заключения за спектакль, отмеченный театральной премией «Золотая маска». Приговор вынес человек по фамилии Массин. «Оправдание терроризма».

Второе кривое зеркало – Путин, его подчиненные из МИД Лавров, Кабулов и другие имеют контакты, либо прямо говорят о сотрудничестве с признанным в России по суду террористическим «Талибаном». Здесь все нормально. Против Путина, Лаврова, Кабулова дел не возбуждают. 

Спектакль – «оправдание терроризма», контакты с реальными террористами, их обеление в глазах российского общества, несмотря на судебное решение – не оправдание терроризма, не поддержка террористов. Захвативших, между прочим, власть в Афганистане силой.

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