Королевство кривых зеркал
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 9.07.2024, 15:01
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Взглянем на два отражения.
Вся деятельность российского начальства – огромное кривое зеркало. Взглянем на два отражения.
Вчера российские власти приговорили режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук е шести годам заключения за спектакль, отмеченный театральной премией «Золотая маска». Приговор вынес человек по фамилии Массин. «Оправдание терроризма».
Второе кривое зеркало – Путин, его подчиненные из МИД Лавров, Кабулов и другие имеют контакты, либо прямо говорят о сотрудничестве с признанным в России по суду террористическим «Талибаном». Здесь все нормально. Против Путина, Лаврова, Кабулова дел не возбуждают.
Спектакль – «оправдание терроризма», контакты с реальными террористами, их обеление в глазах российского общества, несмотря на судебное решение – не оправдание терроризма, не поддержка террористов. Захвативших, между прочим, власть в Афганистане силой.
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