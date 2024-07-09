Эксперты рассказали, почему новый иранский фрегат перевернулся и затонул на ровном месте 9.07.2024, 15:09

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Иранцы смогли выровнять корабль, но затем он снова перевернулся.

7 июля СМИ сообщили о довольно интересном инциденте, который произошел в Иране. На стоянке в Бендер-Аббасе внезапно перевернулся фрегат IRIS Sahand, который был введен в строй всего 6 лет назад. Эксперты проанализировали имеющиеся данные и назвали вероятную причину инцидента. С выводами нас знакомит Defense Express.

Аналитики предположили, что фрегат IRIS Sahand стал жертвой критической ошибки иранских инженеров, которые «перестарались» с его усилением.

Известно, что IRIS Sahand проектировали как подражание британскому проекту Vosper Mark V. Иранцы решили «нарастить» ему водозамещение и номенклатуру вооружения, не меняя при этом длину и ширину корпуса корабля.

Более того, фрегат испытали без полного набора оружия и только потом установили на него все дополнительные комплексы. И как раз вскоре после этого произошел инцидент.

Интересно, что по неофициальным сообщениям, уже после того как фрегат подняли и передвинули в другую точку, лопнули тросы, которые его держали, и он снова перевернулся. Только в этот раз инцидент случился уже в более глубоком месте, так что фрегат полностью затонул.

Стоит отметить, что некоторые эксперты не исключают также диверсию. В пользу нее говорит тот факт, что ранее IRIS Sahand использовали для вероятного координирования атак йеменских хуситов и тогда технические проблемы ему не мешали.

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