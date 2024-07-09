Ученые нашли простой способ охладить города 9.07.2024, 15:16

Элементарное решение для урбанистов.

Исследования показывают, что покраска крыш в белый цвет помогает снизить температуру в городах, пишет New Voice.

Ученые утверждают, что белая или светоотражающая краска эффективнее охлаждает города, чем покрытие крыш солнечными батареями или зеленью, и может обеспечить охлаждение в жаркие летние дни.

Два отдельных исследования изучали эффект «холодной кровли» и обнаружили, что использование белых или светоотражающих покрытий может снизить температуру наружного воздуха в городе на 2 градуса Цельсия. Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) использовали модель Большого Лондона для тестирования различных методов охлаждения в самые жаркие дни 2018 года, когда город пережил рекордно жаркое лето. Результаты, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters, показали, что прохладные крыши могут снизить температуру окружающей среды на 1,2−2°C.

Исследование также показало, что другие подходы, такие как посадка растительности на уровне улиц или установка солнечных панелей, обеспечивают гораздо меньший охлаждающий эффект — около 0,3°C в среднем по Лондону. Покрытие крыш зеленью оказывает «незначительное» влияние на температуру, хотя может иметь другие преимущества, такие как лучший отвод воды и создание среды обитания для диких животных.

«Мы всесторонне протестировали несколько методов, которые такие города, как Лондон, могли бы использовать для адаптации к потеплению и смягчения его последствий, и обнаружили, что прохладные крыши являются лучшим способом поддержания низкой температуры в чрезвычайно жаркие летние дни», — сказал ведущий автор исследования Оскар Брусс из Лондонского университета.

Отдельное исследование, опубликованное в марте, рассматривало реальные результаты покраски в белый цвет не только крыш, но также дорог и наружных стен в промышленном районе Сингапура. Исследователи продемонстрировали, что общая температура днем снизилась на 2 °C, что помогло пешеходам почувствовать себя на 1,5°C прохладнее в тропическом климате.

Более светлые поверхности отражают тепло, а не поглощают его. Этот эффект известен как альбедо. Поверхности с высоким альбедо включают снег и лед или светлые городские материалы. Напротив, асфальт имеет низкое альбедо, поглощая больше энергии и, следовательно, тепла, как океаны и леса.

Прохладная кровля уже установлена в Греции, которая подвержена изнуряющим летним температурам, а также в некоторых частях Индии, где периоды сильной жары могут быть экстремальными. Некоторые эксперименты по покраске дорог и пешеходных дорожек в белый цвет оказались менее популярными из-за жалоб на блики и грязные поверхности.

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