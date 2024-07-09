На польско-белорусской границе новые ограничения 1 9.07.2024, 15:19

1,668

Кого не пустят в Польшу?

После введения нового пакета санкций против режима Лукашенко соседние страны Евросоюза постепенно вводят все новые ограничения в отношении белорусских физических и юридических лиц, пишет nashaniva.com.

В Польшу только на собственном авто

Поляки перестали пропускать через свою границу автомобили на белорусской регистрации, если в салоне нет собственника авто.

По словам участников пограничных телеграм-чатов, не пропускают даже при наличии доверенности, в том числе генеральной.

Также под запрет на въезд в Польшу попали транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам.

Получается, что въехать в Польшу не смогут и те автомобилисты, которые приобрели машину в лизинг.

На что ссылаются?

Новые требования начали действовать с 9 июля. Также участники чатов отмечают, что с 10 июля из Беларуси в Польшу больше нельзя будет везти сигареты и алкоголь. Такую информацию озвучивают польские таможенники.

В принятом 29 июня пакете санкций и техническом регламенте ЕС говорится, что компетентные органы могут разрешить на условиях, которые они сочтут целесообразными, въезд в Союз транспортного средства, на которое распространяется действие таможенного кода CN 8703 (легковые транспортные средства).

Из этого следует, что каждая страна Евросоюза вправе сама определять правила, по которым она будет пропускать на свою территорию транспортные средства с белорусской регистрацией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com