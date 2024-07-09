Швейцария ввела новые санкции против России 1 9.07.2024, 15:26

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Ограничения затронут 69 физических и 86 юридических лиц.

Швейцария приняла ограничения, введенные 14-м пакетом санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает правительство Швейцарии.

В рамках швейцарской юрисдикции ограничения затронут 69 физических и 86 юридических лиц. В основном они направлены в отношении бизнесменов, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебных органов, лиц, ответственных за депортацию украинских детей, и сотрудников ФСБ.

Также в рамках санкций вводится запрет на рекламу в отношении четырех российских СМИ: «Голос Европы», РИА «Новости», «Известия» и «Российская газета».

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