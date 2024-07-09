закрыть
9 июля 2024, вторник, 17:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Швейцария ввела новые санкции против России

1
  • 9.07.2024, 15:26
  • 2,158
Швейцария ввела новые санкции против России

Ограничения затронут 69 физических и 86 юридических лиц.

Швейцария приняла ограничения, введенные 14-м пакетом санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает правительство Швейцарии.

В рамках швейцарской юрисдикции ограничения затронут 69 физических и 86 юридических лиц. В основном они направлены в отношении бизнесменов, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебных органов, лиц, ответственных за депортацию украинских детей, и сотрудников ФСБ.

Также в рамках санкций вводится запрет на рекламу в отношении четырех российских СМИ: «Голос Европы», РИА «Новости», «Известия» и «Российская газета».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох