Белорусы рассказали о пересечении границы после запрета на вывоз товаров из ЕС 1 9.07.2024, 15:35

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На что можно вернуть «ваты», а по каким товарам возникают вопросы.

Уже несколько дней в Сети обсуждают запрет на ввоз товаров из Евросоюза в Беларусь. В частности, из Польши. Информация противоречивая: кто-то говорит, что сейчас нельзя ввозить в нашу страну ничего, вплоть до нового парфюма и упаковки кофе. А кто-то из пересекших границу успокаивает, что, как и раньше, смог оформить tax free на косметику и бытовую химию.

Что произошло

Евросоюз 29 июня ввел ограничения на вывоз товаров в Беларусь. В документе — 265 страниц. Среди позиций, которые теперь нельзя вывозить физлицам, в том числе различные запчасти для техники и автомобилей, текстиль, кожгалантерея. Изменения вступили в силу и особенно обеспокоили тех, кто едет в Беларусь из Польши. В приграничных чатах люди сразу же стали делиться опасениями, смогут ли ввезти капсулы для стирки или кроссовки.

Проверяют ли польские таможенники пассажиров автобусов

Office Life пообщался с двумя пассажирами автобусов из Польши в Беларусь, которые пересекали границу после нововведения. Одна из собеседниц рассказала, что для перестраховки срезала бирки с новой одежды, чтобы она считалась ношеной. Однако их автобус польские таможенники даже не проверяли. Женщина видела, как некоторые пассажиры доставали из коробок новую обувь и пытались ее разносить перед пунктом пропуска, чтобы она приобрела вид б/у.

Еще один собеседник отметил, что у них в автобусе проверяли только документы. Кто, что везет из вещей — на польской стороне не смотрели. При этом никаких объявлений, что правила вывоза товаров изменились, нигде не было.

На что можно вернуть «ваты»

«Ватами» называют НДС, который закладывают в стоимость товаров в Польше. Базовый НДС там составляет 23%, но он может отличаться в зависимости от группы товаров. При пересечении границы и предоставлении документов польским таможенникам, что вы приобрели товар, и самой покупки эти «ваты» потом можно вернуть. Однако после введения новых ограничений такой механизм по многим товарам оказался под вопросом.

Белорус, который на днях пересекал польско-белорусскую границу на машине, рассказал, что автомобили таможенники проверяют. Из его опыта ввезти в Беларусь и отметить на границе «ваты» по-прежнему можно на продукты питания, лекарства, чай и кофе.

По каким товарам возникают вопросы

По наблюдениям собеседника, вопросы могут быть при желании вывезти в Беларусь из Польши новую обувь, одежду, запчасти для двигателей, фильтры, масла, антифризы, лампочки, стиральные и сушильные машины, холодильники, морозильники, новые компьютеры и запчасти к ним, мобильные телефоны, мониторы, проекторы, микрофоны, звуковые усилители, обогреватели, некоторые виды тканей, шины для автобусов, грузовиков, биде, унитазы, косметику.

По его словам, у одного из парней, который пересекал границу, были автозапчасти и бытовая химия. На них оформили конфискацию, показав список товаров, запрещенных к вывозу из ЕС.

Напомним, сейчас на польско-белорусской границе для легковых автомобилей и автобусов работает один пункт пропуска — «Тересполь»/«Брест».

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