Невзоров: Радикальная идиотия становится в РФ нормой 3 Александр Невзоров

9.07.2024, 15:37

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Из рассудка плебса можно вить любые веревки.

Ну, если эта сценка действительно типична для глубинки, то Россия неизлечима.

Судя по тому, что «сестрица» не плюнула в глаза местному «главе» и графином ему по голове не дала, то зараза пропаганды пропитала ее насквозь; от красного носа, до педикюра трехлетней давности.

Гражданочка сестра, похоже, верит в то, что ее брат, оккупант и грабитель, был убит в Украине ради того, чтобы в Моршанске построили песочницу.

Это даже не слабоумие. Это - хуже.

Это в чистом виде состояние ИСС (измененное состояние сознания). И в нем уже пребывает 87% населения России.

Во всем этом нет никакого колдовства.

Из рассудка плебса, а особенно плебса русского, можно вить любые веревки.

Как видим, самая радикальная идиотия становится в РФ нормой.

Александр Невзоров, Telegram

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