Невзоров: Радикальная идиотия становится в РФ нормой

Невзоров: Радикальная идиотия становится в РФ нормой3
- Александр Невзоров
- 9.07.2024, 15:37
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Из рассудка плебса можно вить любые веревки.
Ну, если эта сценка действительно типична для глубинки, то Россия неизлечима.
Судя по тому, что «сестрица» не плюнула в глаза местному «главе» и графином ему по голове не дала, то зараза пропаганды пропитала ее насквозь; от красного носа, до педикюра трехлетней давности.
Гражданочка сестра, похоже, верит в то, что ее брат, оккупант и грабитель, был убит в Украине ради того, чтобы в Моршанске построили песочницу.
Это даже не слабоумие. Это - хуже.
Это в чистом виде состояние ИСС (измененное состояние сознания). И в нем уже пребывает 87% населения России.
Во всем этом нет никакого колдовства.
Из рассудка плебса, а особенно плебса русского, можно вить любые веревки.
Как видим, самая радикальная идиотия становится в РФ нормой.
Александр Невзоров, Telegram