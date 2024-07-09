«Набрался опыта и понял, что хочу и могу зарабатывать больше» 9.07.2024, 15:48

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Как парень из провинции создал процветающий бизнес.

Андрей Ткач – владелец крупнейшего проката мототехники в Гомельской области CRAZY_OFFROAD. Он открыл свое дело всего три года назад.

Как от самодельных дрифт-трайков на городских праздниках удалось дорасти до самодостаточного бизнеса с профессиональной техникой, Андрей рассказал в беседе с Myfin.by.

«Набрался опыта и понял, что хочу и могу зарабатывать больше»

– Я обычный парень из городского поселка Копаткевичи Петриковского района. Приехал в Гомель поступать в машиностроительный техникум. Отучился и по распределению попал на завод им. Кирова. Пока работал, параллельно получал «вышку» в ГГТУ им. Сухого. А потом и магистратуру закончил. На заводе им. Кирова я отработал около 7 лет. Пришел простым токарем, но со временем дорос до заместителя начальника цеха. Наличие стабильного заработка потом помогло мне в получении кредита на открытие бизнеса.

Со временем набрался опыта, осознал свою цену, что ли. Понял, что хочу и могу зарабатывать больше. Пробовал сменить работу, но в итоге окончательно ушел из найма, чтобы беспрепятственно посвятить себя развитию любимого дела.

Еще в студенчестве мне была интересна техника, автомобили. Покрутить какие-то мотоциклы, посмотреть гонки. Регулярно ездил в разные города на фестивали типа «MOTORFEST на ВПП Зябровка», DRAG RACING, DRIFT. На одном из таких мероприятий я познакомился с дрифт-трайками – такими трехколесными машинками. Покатался, кайфанул и задумался: а в Гомеле-то такого нет. Почему бы не попробовать собрать парочку и, если получится, организовать прокат?

Объединились с другом и стали искать запчасти для сборки дрифт-трайка. Ведь на готовый экземпляр денег не было – цена от 1000 $ до 3000 $ в зависимости от производителя. Что-то для сборки «машинки» нашли в Минске, что-то – в других городах. Раму сварили, одно колесо взяли от мопеда, руль – от велосипеда. Самые основные запчасти – редуктор со сцеплением, оставшиеся колеса, заднюю ось – мы заказывали у ребят из российского города Энгельс.

В итоге за несколько месяцев работы и 350 $ у нас получился один готовый дрифт-трайк.

Мы понимали, что один экземпляр – это маловато. Но деньги на еще несколько «машинок» взять было неоткуда, поэтому стали двигаться к цели постепенно.

Поскольку я часто бывал на разных мероприятиях, связанных с мототехникой, сохранились некоторые знакомства, дружба с организаторами. Узнавали у них, куда надо обращаться, чтобы выделили место для проката. Потом согласовали эти вопросы, приезжали и работали. Старались, чтобы все было культурно, без нарушений, и организаторы это запоминали, регулярно приглашали еще.

Таким образом собрали деньги еще на два дрифт-трайка. Свою технику мы возили на прицепе, помещалось как раз три «машинки».

«С квадроциклами свела судьба»

– Знакомства расширялись – приглашали и на праздничные мероприятия: дни города, День Победы и другие. Часто ездили в Минск, Слуцк, Барановичи, Калинковичи.

При этом я продолжал работать по специальности, а бизнес оставался дополнительным доходом и хобби. Расти было можно и нужно. Вот только в каком направлении?

С квадроциклами свела судьба, наверное. Как-то во время отдыха на своей малой родине я шел по улице и увидел на бусе с прицепом три или четыре квадроцикла. Вот так вот – за новой рабочей идеей нужно было вернуться домой, к своим истокам. Меня как громом поразило – вот оно! Такой движухи в Гомеле тоже нет! Чтобы убедиться, стал штудировать интернет, обзванивать различные прокаты техники – все верно, подобного у нас не было. А те, что были, закрылись по разным причинам.

Сомнения, конечно, присутствовали. Развеялись они после посещения одного бизнес-семинара, где меня вдохновили действовать «здесь и сейчас». К слову сказать, я вообще любитель посещать подобные обучающие бизнес-мероприятия. В общеобразовательных школах финансовой грамотности не учат, поэтому, если вдруг захочется организовать стартап, учиться надо самому. Я так и делал. Читал книги, посещал семинары и форумы, советовался с теми, у кого бизнес получился.

«Ожидание – реальность»

– Итак, я стал искать продавцов квадроциклов, прикинул стоимость всех расходов. Что-то уже знал по личному опыту. Например, что аренда территории для проката «съедает» очень много денег.

И так совпало, что примерно в это же время мы с супругой получили участок под Гомелем и строили там дом. Подумал: почему бы не разместить здесь и прокат? Вот гараж для ремонта и хранения техники, вот пространство для трассы – и никакую аренду платить не надо.

С участком вроде как было понятно. Дальше – техника и «экип». Три квадроцикла, три комплекта экипировки (включая шлемы, балаклавы), доставка и что-то еще по мелочи.

На все это требовалось порядка 10 000 $. Столько денег одолжить было просто не у кого, вариант был один – кредит.

Я понимал, что это риск – в худшем случае из семейного бюджета пришлось бы каждый месяц в пустоту выплачивать около 700 BYN много лет подряд. Такие решения не принимаются в одиночку, и я, конечно, посоветовался с любимой женой. Она поддержала меня. Решили все же рискнуть.

На следующий день я поехал в банк, чтобы взять кредит, но мне отказали. Хоть зарплата на постоянной работе была вполне приличной, сказали, что такие суммы никто не дает. Расстроился страшно, но руки не опустил. Стал думать, у кого занимать по маленьким частям, но через пару дней из банка перезвонили с прекрасной новостью: «Кредит одобрим, но сумма будет чуть меньше. Подобрали для вас оптимальные условия». Сколько было радости!

Технику наконец привезли, и я почувствовал себя внутри мема «ожидание – реальность». Когда заказывал, представлялись, конечно, большие машины, но ведь такие пока я позволить себе не мог. Поэтому стоял и смотрел на маленькие «квадрики» объемом 150 кубиков. Смотрел и сомневался: брать или не брать? Решил – брать. Все это было три года назад.

«Затянули пояса и вышли в минимальный плюс»

– Первым делом, конечно, оформился. Посмотрел по справочнику ОКЭД, что прокат квадроциклов идет как «аренда и лизинг спортивного и развлекательного оборудования».

В первый месяц было тяжело. Помимо покупки техники, нужно ведь было и организовать рекламу. Первый таргет настраивал сам, очень волновался, чтобы он сработал. Бюджет 7$ в день тогда казался очень значительным. Запускал в Instagram с перерывами по 3-5 дней, хотя особо не понимал, как все это устроено.

Помимо таргета, размещал объявления на гомельских пабликах в различных соцсетях. Обычно пост с историей стоил 25-35 BYN.

Несмотря на все затраты, затянув пояса, в минимальный плюс в первый месяц выйти удалось.

Нужно было очень внимательно относиться к расходам, контролировать каждую копейку.

И в принципе на второй-третий месяц стало ясно, что прокат у нас получается.

Спустя полгода я понял, что пора уходить с предприятия и заниматься только прокатом. Чтобы быть вовлеченным только в свое дело, не отвлекаясь на работу в найме. В противном случае нам бы не удалось так развиться. Тревог, связанных с увольнением, было столько, что просто не передать словами. Страх – это естественно, но как же он мешает двигаться вперед!

«Нанимать друзей было ошибкой»

– Первых сотрудников нанял из числа друзей и знакомых. Это была ошибка: с друзьями трудно быть объективным и строгим в случаях каких-то нарушений. Поэтому сейчас принимаю на работу только незнакомых людей по рекомендациям. Так проще – ничего личного, только трудовые отношения.

На сегодняшний день в найме три человека. Плюс по договору аутсорсинга сотрудничаем с двумя компаниями – по маркетингу и бухгалтерии. Искал этих специалистов просто – узнавал среди знакомых предпринимателей. Посоветовали несколько компаний, кто-то оказался свободен – с ними до сих пор работаю.

Как я уже говорил, рекомендации при найме нового сотрудника имеют большое значение. Скажем, инструктор по езде на квадроцикле должен уметь общаться с людьми, дипломатично решать какие-то конфликтные ситуации и, конечно, разбираться в технике.

Бывает такое: на собеседовании человек вежлив, а с клиентами ведет себя совсем по-другому. Поэтому всегда наблюдаю, как проявляет себя человек в рабочем процессе. Ведь никто из гостей не захочет возвращаться туда, где ему нагрубили. Кроме того, обращаю внимание на то, в каком состоянии доверенная мототехника, – на ее исправность, чистоту.

«Понятия не имел, с чем придется столкнуться»

– На словах кажется легко, а в жизни все это очень непросто и никогда не работает идеально. Хорошо, когда есть с кем посоветоваться, но чаще приходится идти на риск и учиться потом, впоследствии.

Я понятия не имел, с чем мне придется столкнуться. Техника может сломаться, кто-то может получить травму, что-то может сгореть. И порой такие случаи очень сильно выбивают из колеи. Когда покупаешь новую технику – ты не знаешь, что произойдет завтра. Клиенты разные: кто-то относится ответственно, кто-то – как к разовой игрушке.

Бывает, ребята не слушают инструкторов, балуются, катаются неаккуратно и в результате причиняют травмы себе или своим девушкам. Задумывалось ведь все это как площадка для классных эмоций, но из-за халатности и безответственного отношения людей иногда случаются неприятные истории. И конечно, в таких случаях я испытываю чувство вины, несмотря на то, что инструктаж провел, экипировку выдал и об ответственности рассказал.

Еще оказалось, что важно учитывать сезонность такого бизнеса. Октябрь, ноябрь – идут дожди, и гостей, как правило, немного. С декабря по март все неоднозначно: если выпадает снег, то желающих покататься среди зимнего великолепия достаточно, но в случае оттепели – прокат, к сожалению, простаивает.

Но благодаря запасам с доходов во время сезона (апрель – сентябрь) нам удается остаться на плаву. Для меня очень важно всем вовремя выплатить зарплату и погасить суммы по кредитам. Поэтому обязательно откладываю и создаю «подушку безопасности» в более прибыльные месяцы: с мая по сентябрь.

Аренду, как я уже говорил, мы не платим. Зарплаты трем сотрудникам зависят от успешности месяца – от 4000 BYN до 6000 BYN вместе с налогами. Плюс платежи по лизингу – 2700 BYN в месяц. Не забываем расходы на топливо, запчасти и масла – до 3000 BYN. А также услуги бухгалтерии и маркетологов – 500 BYN и 1500 BYN соответственно.

Тем не менее рентабельность сегодня – 25-30%.

Что касается покупки техники, сейчас бы посоветовал самому себе тщательнее выбирать поставщиков. Первые квадроциклы купили у ребят, которые в дальнейшем не совсем адекватно себя вели. Не отвечали на звонки, не помогали с поиском запчастей. Нам ведь проще самим быстро починить, заменить какую-то деталь и работать дальше, не сдавая в ремонт машины надолго по гарантии. А я купил тогда, где нашел, чтобы поскорее начать работать.

Еще важно при покупке обращать внимание на доступность запчастей данной модели. В противном случае ремонт может надолго затянуться.

«Фаворитами у гостей остаются квадроциклы»

– На сегодняшний день у нас восемь квадроциклов, пять мотоциклов эндуро и одна машинка багги. Часть техники получилось взять в рассрочку у хороших знакомых, часть в лизинг. Выплачиваю постепенно, не «экстерном». Чтобы и на жизнь хватало, и на отдых.

Эндуро появились у нас год назад. Мы понимали, что это привлечет дополнительную аудиторию – любителей двух колес. Плюс самим было очень интересно.

Пока в наличии самые простенькие, но в планах перейти на более профессиональную технику. Сразу взяли четыре мотоцикла – в районе 20 000 BYN за все. Половину выплатили наличными, половину взяли в лизинг.

Но фаворитами у гостей все равно остаются квадроциклы. Это хорошо видно. Наверное, сказывается определенная «редкость», да и водить «квадрики» удобнее, чем эндуро – не заваливаются на бок при остановке.

«Эффективнее всего работает таргет»

– Сейчас продвижением занимаются ребята-маркетологи. Это в основном таргет в Instagram и баннерная реклама в Яндекс. Бюджет таргета – в районе 30$ в сутки, а работает он каждый день.

Офлайн-рекламу тоже практикуем. Почему нет? Развешиваем баннеры, где разрешено, раскладываем в магазинах визитки. В зимние месяцы организовываем акции и скидки. Но эффективнее всего однозначно работает таргет.

Большая часть наших подписчиков в Instagram – девчата. Порядка 65% от всей аудитории. Кажется, что они более активные, легкие на подъем.

Вдохновляют своих мужчин, и кататься уже приезжают 50 на 50 – и мужчины, и женщины. Кстати, самому старшему нашему гостю было чуть больше шестидесяти.

Планы на будущее

– Оглядываясь назад, могу сказать: все это стоило того, что мы сегодня имеем. Думаю, что не успокоюсь, пока не организую филиалы во всех областных центрах Беларуси. Знаю, что скучно не будет, ведь квадроциклы – это точно про эмоции.

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