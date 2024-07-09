Z-каналы запаниковали из-за «вагнеровца», перешедшего на сторону ВСУ

Z-каналы запаниковали из-за «вагнеровца», перешедшего на сторону ВСУ6
- 9.07.2024, 15:57
- 9,758
Его поступок уже привел к большим потерям среди оккупантов.
Бывший «вагнеровец» Сергей Ярин, перешедший на сторону Украины, сдал позиции своего подразделения ВСУ. По указанной точке был нанесен удар, что привело к большим потерям.
Об этом пишут российские Z-каналы, передает «Диалог».
Ярин, который был штурмовиком ЧВК «Вагнер» с ноября 2022 по май 2023 гг., сейчас объявлен россиянами в розыск.
«Сдал наши позиции. Их отработали х***ы (украинцы - ред.), много «200» (ликвидированных военных РФ - ред.)», - сообщают российские пропагандисты.
Они опасаются, что экс-«вагнеровец» снова заброшен в Россию для проведения диверсий.