Z-каналы запаниковали из-за «вагнеровца», перешедшего на сторону ВСУ 6 9.07.2024, 15:57

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Его поступок уже привел к большим потерям среди оккупантов.

Бывший «вагнеровец» Сергей Ярин, перешедший на сторону Украины, сдал позиции своего подразделения ВСУ. По указанной точке был нанесен удар, что привело к большим потерям.

Об этом пишут российские Z-каналы, передает «Диалог».

Ярин, который был штурмовиком ЧВК «Вагнер» с ноября 2022 по май 2023 гг., сейчас объявлен россиянами в розыск.

«Сдал наши позиции. Их отработали х***ы (украинцы - ред.), много «200» (ликвидированных военных РФ - ред.)», - сообщают российские пропагандисты.

Они опасаются, что экс-«вагнеровец» снова заброшен в Россию для проведения диверсий.

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