закрыть
9 июля 2024, вторник, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Популярный банк будет уничтожать карточки белорусов

2
  • 9.07.2024, 16:08
  • 4,980
Популярный банк будет уничтожать карточки белорусов

Названы причины.

Белорусский «СберБанк» объявил о введении новых правил, которые начнут действовать с 1 августа и коснутся части клиентов. Теперь, если платежная карта будет случайно оставлена или застрянет в банкомате или другом устройстве самообслуживания, включая терминалы оплаты, она будет уничтожена. Это же касается карт, забытых в точках выдачи наличных или торговых организациях.

Дополнительно, если клиент не заберет свою карту в течение 180 дней после ее оформления, «СберБанк» также уничтожит карту, и взимаемая плата за обслуживание не будет возвращена. Подобная судьба ожидает карты, заказанные с доставкой по почте: если клиент не подтвердит получение карты в системе «СберБанк Онлайн» в течение 90 дней с момента заключения договора, карта будет уничтожена, а плата за обслуживание не возвращена.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох