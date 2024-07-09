Популярный банк будет уничтожать карточки белорусов 2 9.07.2024, 16:08

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Названы причины.

Белорусский «СберБанк» объявил о введении новых правил, которые начнут действовать с 1 августа и коснутся части клиентов. Теперь, если платежная карта будет случайно оставлена или застрянет в банкомате или другом устройстве самообслуживания, включая терминалы оплаты, она будет уничтожена. Это же касается карт, забытых в точках выдачи наличных или торговых организациях.

Дополнительно, если клиент не заберет свою карту в течение 180 дней после ее оформления, «СберБанк» также уничтожит карту, и взимаемая плата за обслуживание не будет возвращена. Подобная судьба ожидает карты, заказанные с доставкой по почте: если клиент не подтвердит получение карты в системе «СберБанк Онлайн» в течение 90 дней с момента заключения договора, карта будет уничтожена, а плата за обслуживание не возвращена.

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