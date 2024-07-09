ВСУ взорвали «лучший танк РФ» самодоводящимся кассетным снарядом BONUS 9.07.2024, 16:56

Редкое видео.

Украинские военные показали подробные кадры поражения российского танка «Т-90М» снарядом с самонаводящимися кассетными суббоеприпасами. Кадры боевого применения публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Артиллеристы ВСУ поразили с помощью 155-мм артиллерийского снаряда BONUS российскую боевую машину, находившуюся в 8 километрах от линии боевого столкновения. Обнаруженный разведывательным дроном Shark российский танк получил два попадания в плохо защищенную крышу башни двумя самонаводящимися бронебойными суббоеприпасами.

На видео показан момент его раскрытия в воздухе с мгновенным наведением на цель кассетных элементов и их детонацией. Сразу после этого вражеская машина загорается.

Место уничтожения российского танка «Т-90М» было геолокировано в Запорожье, а именно вблизи н.п. Работино в 8 км от линии фронта. Вероятно, вражеская боевая машина на таком отдалении вела артиллерийский огонь с закрытых позиций.

155 BONUS

BONUS – это французско-шведский высокоточный кассетный боеприпас, совместно разработанный компаниями Nexter и Bofors специально для уничтожения бронетехники.

Снаряд калибра 155 мм вмещает в своем корпусе два автономных самонаводящихся кассетных суббоеприпаса, находящих цель с помощью двухдиапазонных пассивных инфракрасных датчиков и лазерного дальномера.

Оба кассетных боеприпаса оснащены боевой частью в виде ударного ядра, которое в момент детонации пробивает броню толщиной до 130 мм из верхней полусферы – наименее защищенную зону большинства боевых машин в мире.

Для применения снаряда BONUS обслуживающая пушка должна запрограммировать в его бортовой компьютер время раскрытия суббоеприпасов, поэтому артиллеристы должны точно рассчитать расстояние до цели и, соответственно, взаимодействовать с подразделением аэроразведки.

Перед выстрелом взрыватель снаряда программируется на предварительно рассчитанное время взрыва. После выстрела и заданного времени взрыватель срабатывает, инициируя вышибающий заряд, который на высоте от 800 до 2 200 м над районом цели выбрасывает контейнеры с самоприцеливающимися боевыми элементами из корпуса снаряда.

Принцип действия боеприпаса таков:

1. BONUS выстреливается аналогично обычным артиллерийским боеприпасам;

2. Снаряд летит в воздухе по обычной баллистической траекторией;

3. На заданном участке траектории специальный механизм разделяет боевые элементы на высоте 800-2000 метров;

4. Разделенные боевые элементы раскрывают стабилизаторы, замедляясь вращением и выполняя поиск цели;

5. После обнаружения цели суббоеприпас вычисляет точку прицеливания и детонирует, образуя ударное ядро.

6. BONUS совместим с большинством существующих 155-мм артиллерийских орудий. Максимальная дальность его применения составляет 35 километров при стрельбе из пушек со стволом длиной 52 калибра (L52).

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