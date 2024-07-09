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Как повысить уровень энергии в летнюю жару и избавиться от усталости

  • 9.07.2024, 16:58
Как повысить уровень энергии в летнюю жару и избавиться от усталости

Пять действенных советов.

Летняя жара может оказывать существенное влияние на ваш уровень энергии и общее самочувствие. Высокая температура и длительное пребывание на солнце могут приводить к ощущению усталости, снижению работоспособности и даже истощению.

Однако правильный подход к гидратации, питанию, физической активности и отдыху может помочь вам оставаться энергичными и бодрыми даже в самые жаркие дни. Об этом пишет NDTV (перевод — obozrevatel.com).

Советы по борьбе с летней усталостью

Гидратация

Вашему организму нужна оптимальная гидратация для правильного функционирования. Летом вы более склонны к обезвоживанию, что может способствовать головокружению и усталости. Поэтому употребление достаточного количества жидкости в течение дня имеет первостепенное значение.

Ешьте легкую пищу

Потребление тяжелой пищи также может вызвать усталость. Вы также с большей вероятностью почувствуете усталость после еды. Процесс пищеварения сам по себе замедляется в летний сезон. Поэтому небольшие, легкие приемы пищи подходят для хорошего общего самочувствия, а также для пищеварительной системы.

Наладьте свой цикл сна

Здоровый режим сна также необходим для поддержания уровня энергии в течение дня. Не только уровень энергии, но и бессонница влияет на ваше настроение, аппетит и многое другое. Обеспечьте себе полноценный 8-часовой сон каждую ночь.

Ограничьте потребление кофеина

Кофеин мгновенно повышает уровень энергии на короткий период. Однако он может истощить ваш уровень энергии на весь оставшийся день.

Откажитесь от кофе и выбирайте правильные напитки, которые дадут вашему организму энергию, например, воду, сок и многое другое.

Упражнения

Независимо от погодных условий, важно оставаться физически активным. Регулярные упражнения помогут вам оставаться в форме, обеспечить лучший сон и повысить уровень энергии. Летом выбирайте тренировки низкой интенсивности.

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