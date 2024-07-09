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«Сегодня — Украина, а завтра — Восточная Азия»

  • 9.07.2024, 17:06
«Сегодня — Украина, а завтра — Восточная Азия»

Премьер Японии заявил об усилении сотрудничества с НАТО.

Углубление военного сотрудничества России с Северной Кореей подчеркнуло необходимость для Японии наладить более тесные связи с НАТО. Японский премьер Фумио Кисида заявил Reuters (перевод — zn.ua), что региональные угрозы безопасности становятся все более переплетенными.

«Безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона нераздельна, и агрессия России против Украины и ее углубленное военное сотрудничество с Северной Кореей является сильным напоминанием об этом», — сказал японский премьер.

В письменных комментариях перед визитом на саммит НАТО в Вашингтоне Кишида также выразил обеспокоенность по поводу вероятной роли Пекина в помощи Москве. Не упоминая напрямую Китай, премьер сказал Reuters, что «некоторые страны» передали России товары двойного назначения, которые послужили агрессору спасительным кругом для войны в Украине.

Мир, отметил японский лидер, не должен терпеть попытки «некоторых стран» нарушить установленный международный порядок и в очередной раз предостерег, что «сегодня — Украина, а завтра — Восточная Азия». Он также призвал к сотрудничеству, чтобы противостоять новым угрозам безопасности, выходящим за пределы географических границ, таким как кибератаки и конфликты в космосе.

Напомним, в июне российский диктатор Владимир Путин совершил визит в Пхеньян и подписал со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном договор о «стратегическом партнерстве». Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Ранее Министерство обороны США объявило, что разместит в Японии более современные самолеты. В Вашингтоне считают, что это укрепит региональное сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе.

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