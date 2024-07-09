Семья гомельчанина, погибшего из-за военного грузовика, подала в суд на воинскую часть 1 9.07.2024, 17:18

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Трагедия произошла в конце 2022-го года.

В Гомельском областном суде 9 июля рассматривается жалоба на решение суда Советского района по иску к воинской части о компенсации морального вреда, заметил «Флагшток». Истцом обозначен Виктор Коломиец — вероятно, это отец Сергея Коломийца, который погиб в конце 2022 года, врезавшись в военный «ЗИЛ».

Поздно вечером в конце 2022 года на трассе Гомель — Минск 46-летний Сергей на автомобиле «Ивеко» въехал в остановившийся из-за технической неисправности «ЗИЛ». От полученных травм водитель «Ивеко» скончался на месте.

Сергей не заметил, что в полосе стоял, судя по всему, без габаритных огней и светоотражателей, военный грузовик. Это транспортно-заряжающая машина на базе ЗИЛ-135ЛМ. Автомобиль предназначен для транспортировки и загрузки ракет в РСЗО «Ураган». В тот период Вооруженные силы Беларуси перегоняли технику.

Фотографии ДТП с военной машиной изначально разместило УВД Гомельского облисполкома, но в скором времени удалило их на своей странице и потребовало удалить в других городских пабликах.

Близкие погибшего несколько месяцев через соцсети пытались найти свидетелей ДТП — они пытались доказать, что грузовик Минобороны не был обозначен аварийной сигнализацией.

У Сергея остались двое детей, он работал в транспортной компании, которая указана в иске соответчиком. А главный ответчик — воинская часть 12147 в Осиповичах (51-я гвардейская артиллерийская бригада).

Иск о компенсации морального вреда, который был подан к воинской части, вероятно, не был удовлетворен либо удовлетворен не в полной мере, и родственники Сергея, через полтора года после его смерти, продолжают добиваться своего через суд.

Еще одним косвенным доказательством того, что в суде рассматривается иск именно по той аварии, может служить фото автопарка предприятия «Гаранттрансбизнес», которое проходит соответчиком по делу. На парковке фирмы стоят такие же «Ивеко», как и та, что попала в ДТП, а на заднем плане заметен автомобиль с логотипом «Савушкин» — такой же был в авто, с которым произошла авария.

Совпал и номер воинской части, которая в те дни перебрасывала технику на Гомельщину. За несколько дней до аварии на этой трассе фиксировались «Ураганы» Осиповичской артиллерийской бригады. Сейчас эта часть выступает ответчиком.

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